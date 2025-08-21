Nhận định chứng khoán 21/8: Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mua mới

VN-Index sẽ được kéo tăng điểm

Trải qua chuỗi tăng điểm ròng rã của thị trường, phiên 20/8, nhà đầu tư được trải nghiệm “tàu lượn” VN-Index với biên độ biến động rất lớn. Giảm gần 51 điểm kể từ mốc điểm cao nhất vào cuối phiên sáng và đứng trước nguy cơ “sập sàn”, lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ trong phiên chiều, kéo chỉ số rút chân ngoạn mục và xóa tan mọi hoài nghi về một cú điều chỉnh mạnh. Tâm điểm giao dịch thuộc về các mã cổ phiếu ngành Ngân hàng với sắc tím thuộc về VIB, VPB, OCB và LPB. Đồng hành cùng “nhà băng”, các nhóm ngành riêng lẻ cũng đóng góp một số cái tên nổi bật bao gồm: Bất động sản Khu công nghiệp (KBC), Dầu khí (BSR), Bất động sản (VIC, VHM). Ở chiều ngược lại, VCB và HPG là hai bluechip chịu áp lực điều chỉnh và tác động giảm lớn nhất lên chỉ số. Do yếu tố gồng gánh điểm số tới từ một số “ông lớn”, thị trường tăng hơn 10 điểm, tuy nhiên số mã giảm điểm (259 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (83 mã). Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/8, VN-Index đóng cửa ở mức 1.664,36 điểm, tăng 10,16 điểm (+0,61%).

Nhóm Ngân hàng và bộ đôi họ Vingroup lên tiếng, đưa VN-Index tăng điểm tích cực, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ với chỉ 5/21 nhóm ngành tăng điểm. Bất động sản (+2,81%), Ngân hàng (+1,50%) và Bất động sản Khu công nghiệp (+1,26%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất (-3,18%), Thép (-2,80%) và Phân bón (-2,58%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Phiên “rũ hàng” khối lượng lớn khi thanh khoản khớp lệnh có yếu tố đột biến, +30,7% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 2,414 triệu cổ phiếu (+24,60%), tương đương giá trị đạt 68.156 tỷ đồng (+24,93%).

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), trên biểu đồ VN-Index xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều “Hanging Man” nhưng khả năng đà tăng sẽ còn tiếp tục trong phiên tới. Mặc dù số cổ phiếu giảm điểm áp đảo số mã tăng, song xu hướng ở một nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chi phối biên độ của thị trường vẫn đang cho tín hiệu rất tốt nên khả năng cao VN-Index sẽ được tiếp tục kéo tăng điểm.

“Chúng tôi kỳ vọng nhịp kéo có thể đưa VN-Index tiến tới mốc kháng cự 1.684 điểm trong các phiên tới. Mặc dù VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm, song nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế việc vị thế mua mới ở thời điểm hiện tại và tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao hơn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index có vùng tích lũy an toàn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Thị trường có thể sẽ biến động mạnh

Trong khi đó, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ biến động mạnh trong phiên đáo hạn phái sinh cùng với đó là áp lực điều chỉnh vẫn gia tăng trong phiên hôm nay 21/8. Đồng thời, thị trường phân hóa mạnh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng chính nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ điều chỉnh mạnh, đặc biệt chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư thận trọng hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục cơ cấu danh mục và hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức 40-60% danh mục, đặc biệt nhà đầu tư nên hạn chế mua mới trong giai đoạn này vì rủi ro T+ ở mức cao”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, khả năng thị trường sẽ không xuất hiện các phiên rung rũ, giảm mạnh ở thời điểm hiện tại, mà thay vào đó sẽ là các nhịp điều chỉnh chậm với sự phân hóa mạnh giữa các phân lớp cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, VIC, VHM, MSN, VCB, VJC... sẽ luân phiên tăng điểm để giúp thị trường neo giữ điểm số trong các phiên còn lại của tuần.

“Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục. Song song với đó nên quản trị rủi ro cho các vị thế bằng việc tăng dần các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn. Đối với các hoạt động mua T+, nhà đầu tư tập trung ở các cổ phiếu có sẵn thuộc các ngành bất động sản, ngân hàng, điện, thép, chứng khoán...”, chuyên gia của BVSC nhận định.