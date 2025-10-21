Nhận định chứng khoán 21/10: Thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm

VN-Index đang cho tín hiệu kết thúc giai đoạn tăng giá mạnh

Sau tuần tạo đỉnh ngắn hạn, thị trường đã có phiên giao dịch đầu tuần này diễn biến khá tiêu cực, phiên giảm điểm sốc đầu tiên sau giai đoạn tăng giá mạnh từ tháng 4/2025 đến nay. VN-Index giảm điểm nhẹ đầu phiên với thanh khoản thấp, áp lực sau đó gia tăng mạnh dần và lực bán gia tăng mạnh đột biến trong cuối phiên. Kết phiên giao dịch ngày 20/10, VN-Index giảm mạnh 94,76 điểm (-5,47%) về mức 1.636,43 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30 giảm 106,28 điểm (-5,38%) về mức 1.870,86 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Độ rộng trên HOSE tiêu cực, áp lực bán đột biến trên diện rộng trên hầu hết các nhóm ngành; với 325 mã giảm giá (108 mã giảm sàn), giảm mạnh trong nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép, bán lẻ, xây dựng.... số ít 3 cổ phiếu tăng giá ở nhóm viễn thông và 19 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 34,0% so với phiên trước. Cho thấy áp lực bán gia tăng khá đột biến và bất ngờ trên diện rộng. Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng với giá trị -2.052 tỷ đồng trong phiên 20/10 trên HOSE.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), chỉ số VN-Index đã tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá 1.780 điểm - 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 8-9/2025. Hiện tại diễn biến thị trường kém tích cực hơn với vùng giá 1.700 điểm trở thành kháng cự của VN-Index. VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1.540 điểm - 1.600 điểm. Trong đó 1.600 điểm là vùng giá thấp nhất tháng 8, 9/2025 và 1.540 điểm là vùng giá quanh giá cao nhất năm 2022.

Diễn biến thị trường phiên 20/10 khá bất ngờ khi VN-Index lao dốc mạnh, “bay hơi” gần 95 điểm, theo SHS, một phần xuất phát từ kết luận của thanh tra Chính phủ về các sai phạm trong phát hành trái phiếu. Một phần áp lực bán mạnh cuối phiên đã kích hoạt các vị thế bán, giảm mạnh tỉ lệ vay margin, được cho là sẽ rất cao sau khi kết thúc quý III/2025 và có thể sẽ được công bố trong những phiên tới. Hiện tại, chỉ số VN-Index cũng đang cho tín hiệu kết thúc giai đoạn tăng giá mạnh từ tháng 4/2025 đến nay.

“Trong những phiên tới, có thể lực cầu ngắn hạn sẽ gia tăng nếu VN-Index tiếp tục giảm điểm kiểm tra lại quanh vùng giá 1.570 điểm - 1.600 điểm”, chuyên gia của SHS dự báo.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) nhận định, VN-Index có phiên giảm sốc thứ 2 trong năm 2025 tính tới thời điểm hiện nay. Phiên đầu tiên là (ngày 3/4), VN-Index giảm mạnh (-6,68%) do ảnh hưởng của thuế quan đối ứng và phiên 20/10 VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất phiên (-5,47%), thiết lập mức giảm lịch sử về điểm số (-94,76 điểm). Đi kèm với với đó là thanh khoản dâng cao, khối lượng khớp lệnh tăng mạnh mức bình quân 20 phiên (+62,7%) cho thấy áp lực bán là rất lớn. Kết phiên giao dịch ngày 20/10, VN-Index xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ (1.655 – 1.665) điểm, phá vỡ xu hướng tăng điểm đã hình thành trong 2 tuần trước đó. Ở thời điểm hiện tại quán tính giảm điểm còn rất lớn và không loại trừ khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới khi áp lực bán giải chấp “Call margin” sẽ được kích hoạt.

VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.600 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Mốc hỗ trợ kỹ thuật cho đợt giảm lần này sẽ về quanh ngưỡng 1.560 điểm. Lợi nhuận có được trong các vị thế mua trước đó đã bị thị trường cuốn phăng trong phiên giảm mạnh hôm nay nên nhà đầu tư cần thận trọng hơn trọng việc bắt đáy. Nhà đầu tư nên chờ thị trường phản ứng ở vùng hỗ trợ 1.560 điểm mới xem xét quay trở lại vị thế mua”, chuyên gia của CSI nhận định.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm trong phiên hôm nay 21/10 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.600 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên thị trường có thể sớm xác lập vùng cân bằng trong 1-2 phiên tới. Thị trường có thể sớm cân bằng trở lại sau 1 phiên giảm mạnh kế tiếp hoặc cũng sẽ nhanh chóng kết thúc sau nhịp giảm mạnh trên 5%.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức tăng xuống giảm. Do đó, các nhà đầu tư ưu tiên hạ margin hoặc đưa tỷ lệ margin về mức an toàn và không cần thiết bán tháo ở giai đoạn hiện tại”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.