Nhận định chứng khoán 20/8: VN-Index có thể biến động trong vùng 1.600 – 1.650 điểm

Nhà đầu tư nên thận trọng, không nên vội vàng giải ngân thêm

Sau phiên phục hồi tăng điểm trước, thị trường tiếp tục có diễn biến tích cực trong phiên hôm nay. VN-Index tạo khoảng trống tăng điểm đầu phiên, tăng điểm mạnh trong phiên chiều, kiểm tra lại vùng giá 1.665 điểm và chịu áp lực rung lắc, bán giá cao ở nhiều mã. Kết phiên giao dịch ngày 19/8, VN-Index tăng 17,83 điểm (+1,09%) lên mức 1.654,20 điểm, kiểm định vùng giá quanh 1.665 điểm. Trong khi VN30 tăng tốt hơn 24,09 điểm (+1,35%) lên mức 1.810,46 điểm, trên vùng giá tâm lý 1.800 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tích cực, luân chuyển khá tốt với 189 mã tăng giá nhưng với mức độ phân hóa mạnh hơn. Nổi bật ở các mã ngân hàng, chứng khoán, xây dựng, hàng không, bất động sản...; 144 mã giảm giá, tập trung ở nhóm công nghệ, viễn thông, bảo hiểm, thép, phân bón, hóa chất... và 45 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 18,7% so phiên trước. Gia tăng khá đột biến ở nhóm xây dựng, bất động sản, ngân hàng... Khối ngoại vẫn bán ròng mạnh với giá trị -1.504,2 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 19/8.

Kết phiên giao dịch ngày 19/8, VN-Index tăng 17,83 điểm (+1,09%) lên mức 1.654,20 điểm

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index tiếp tục có phiên hồi phục tăng điểm thứ 2 liên tiếp với nhiều tín hiệu tích cực hơn so với phiên hôm qua. Thanh khoản phiên 19/8 tăng so với phiên trước và khối lượng giao dịch vượt mức bình quân 20 phiên (+5,1%). Biên độ tăng điểm cũng nới rộng so với phiên trước cho thấy dòng tiền vẫn khá mạnh. Điểm trừ là VN-Index đóng cửa không giữ được mức tăng cao nhất trong phiên, cộng với đó là thanh khoản dù tăng nhưng chưa bùng nổ vượt qua khối lượng khớp lệnh của phiên giảm cuối tuần trước.

“Phiên tăng ngày 19/8 chưa thực sự đủ điều kiện để vô hiệu quá tín hiệu tiêu cực của phiên cuối tuần trước. Tuy vậy, đây vẫn là một tín hiệu tích cực có thể giúp VN-Index tiến tới mốc kháng cự 1.684 điểm trong các phiên tiếp theo. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, không vội vàng giải ngân thêm, kiên nhẫn duy trì tỷ trọng tiền lớn hơn, chờ đợi thời điểm an toàn ở vùng tích lũy mới quay lại vị thế mua ròng”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index có thể giảm về biến động trong vùng 1.600 – 1.650 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), triển vọng trung hạn của thị trường vẫn được đánh giá tích cực nhờ động lực tăng trưởng kinh tế cao, tăng trưởng tín dụng đẩy mạnh và kỳ vọng nâng hạng thị trường ngay trong tháng 9 tới đây. VN-Index có thể tiếp tục được neo giữ ở vùng cao và tăng chậm về mặt điểm số nhưng các phân lớp cổ phiếu sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh. Từng phân lớp cổ phiếu vẫn sẽ luân phiên tăng điểm trong giai đoạn này.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục, tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để giữ an toàn cho các vị thế ngắn hạn. Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư có thể phân bổ tỷ trọng vào các nhóm cổ phiếu đang điều chỉnh tích lũy, tập trung nhiều hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ”, chuyên gia của BVSC nhận định.

VN-Index có thể giảm về biến động trong vùng 1.600 – 1.650 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể điều chỉnh trong phiên hôm nay 20/8. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể giảm về biến động trong vùng 1.600 – 1.650 điểm, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua mới trong giai đoạn để giảm rủi ro T+. Chỉ báo tâm lý tăng nhẹ nhưng vẫn đang trong xu hướng thận trọng và sức mạnh thị trường chung đang chậm dần.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-60% danh mục, đặc biệt nhà đầu tư nên ưu tiên hạ đòn bẩy về mức thấp và dừng mua mới trong giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.