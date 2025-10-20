Nhận định chứng khoán 20-24/10: Đà tăng của VN-Index nhiều khả năng sẽ chậm lại

Nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế mua

Sau tuần tăng điểm mạnh với thông tin nâng hạng và diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index có 2 phiên đầu tuần tăng điểm và tạo đỉnh ngắn hạn quanh 1.800 điểm, sau đó chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần dưới áp lực bán của các cổ phiếu vốn hóa lớn sau giai đoạn tăng mạnh. VN-Index kết tuần 13-17/10 giảm -0,94% về mức 1.731,19 điểm, kiểm định lại vùng giá 1.700 điểm. Trong khi VN30 kết tuần giảm -0,17% về mức 1.977,14 điểm, dưới kháng cự tâm lý 2.000 điểm.

Độ rộng thị trường nghiên về điều chỉnh kém tích cực, phân hóa mạnh theo kết quả kinh doanh dần công bố. Chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm công nghệ, thép, dầu khí, bất động sản, nông nghiệp, thủy sản, tài chính... Khá nổi bật ở nhóm bán lẽ, nhựa và một số mã công bố kết quả kinh doanh quí III tích cực. Thanh khoản tăng, với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 26,4% so với tuần trước. Thể hiện mức độ phân hóa cao với áp lực bán gia tăng khá đột biến ở nhiều mã vốn hóa lớn trong phiên cuối tuần. Nhiều mã chịu áp lực bán mạnh ở vùng đỉnh cũ, cũng như sau khi vượt lên vùng đỉnh cũ. Khối ngoại bán ròng tuần thứ 13 liên tiếp, quy mô bán ròng giảm với giá trị -4.839 tỷ đồng trên HOSE trong tuần qua.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đã chịu áp bán mạnh ở vùng giá quanh 1.800 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng đỉnh giá cao nhất năm 2018, 2021, 2022 như đã đề cập. Chỉ số VN-Index đang tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá 1.780 điểm - 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 8-9/2025 - đây không phải vùng giá hợp lý để gia tăng, mua đuổi.

“Nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quí III kỳ vọng và kiểm soát rủi ro ngắn hạn. Hiện tại, vùng giá quanh 1.700 điểm cũng không phải là vùng giá hấp dẫn để giải ngân đối với với nhiều nhóm mã, nhất là các nhóm mã đã có giải đoạn tăng giá mạnh đột biến trong năm nay”, chuyên gia của SHS lưu ý.

Đà tăng của VN-Index nhiều khả năng sẽ chậm lại

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng tuần giảm (-0,94%) khi đạt mốc cao lịch sử mức 1.794,58 điểm với khối lượng khớp lệnh tuần ở mức cao, vượt mức (+26,4%) so với tuần trước cho thấy tâm lý của của nhà đầu tư đã kém lạc quan đi rất nhiều.

“Xu hướng trong ngắn hạn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, song tín hiệu đảo chiều chưa được xác nhận. Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục và quan sát các ngưỡng hỗ trợ 1.720 điểm và 1.670 điểm trong tuần này để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của CSI nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, đà tăng của VN-Index nhiều khả năng sẽ chậm lại khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa và giảm bớt sự chi phối thị trưởng về mặt điểm số. Cơ hội có thể đến với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thuộc các ngành tiềm năng trong quý 4 như: bán lẻ, bất động sản, đầu tư công, chứng khoán, ngân hàng....

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ và xem xét bán chốt lời từng phần ở các thời điểm cổ phiếu tăng mạnh trong phiên. Các hoạt động mua trading giai đoạn này nên ưu tiên lướt trên các cổ phiếu có sẵn để tạo lợi thể T+ và tham khảo chiến lược mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều, đang tích lũy tại các vùng hỗ trợ”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.