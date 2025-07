Nhận định chứng khoán 2/7: Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng

Xu hướng tăng điểm vẫn chưa bị bẻ gãy

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch đầu quý III/2025 nhiều biến động. VN-Index tăng điểm nhẹ hướng đến vùng giá 1.380 điểm trong phiên sáng. Tuy nhiên, thanh khoản khá kém, lực cầu suy yếu. Dẫn đến thị trường chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh khá mạnh trong phiên. VN-Index điều chỉnh về vùng 1.370 điểm và hồi phục trở lại với thanh khoản cải thiện tốt hơn. Kết phiên giao dịch ngày 1/7, VN-Index tăng 1,77 điểm (+0,13%) lên mức 1.377,84 điểm. Trong khi VN30 giảm nhẹ 1,40 điểm (-0,09%) về mức 1.476,16 điểm, hướng đến vùng kháng cự rất mạnh, vùng giá tháng 3/2022.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về điều chỉnh với 196 mã giảm giá, tập trung nhiều ở nhóm mã bất động sản với áp lực bán gia tăng mạnh hơn, nhóm dầu khí, cảng-vận tải, phân bón-hóa chất, tài chính...; 117 mã tăng giá, luân chuyển ở các mã nhóm khu công nghiệp, hóa chất, dệt may, thủy sản... và 53 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 14% so với phiên trước, dưới mức trung bình. Thể hiện áp lực bán đang gia tăng khá mạnh ở nhiều mã, nhóm mã. Khối ngoại bán ròng trở lại trong phiên 1/7 với giá trị -365,3 tỷ đồng trên HOSE.

Kết phiên giao dịch ngày 1/7, VN-Index tăng 1,77 điểm (+0,13%) lên mức 1.377,84 điểm

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho biết, đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 7 ghi nhận trong sắc xanh giúp VN-Index có 3 phiên tăng điểm liên tiếp. Tuy vậy, áp lực bán chốt lời đã có dấu hiệu gia tăng khi có thời điểm trong phiên VN-Index giảm sâu 6 điểm với thanh khoản gia tăng. Cuối phiên nhờ lực đỡ của nhóm Ngân hàng (+0,42%), Xây dựng (+0,44%), Bảo hiểm (+0,9%), Dệt may (+0,94%), BĐS KCN (+1,21%)… giúp VN-Index thoát khỏi một phiên giảm điểm. Thanh khoản phiên 1/7 cải thiện tăng so với 3 phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-4,9%) so với bình quân 20 phiên.

“Xu hướng tăng điểm vẫn chưa bị bẻ gãy sau phiên 1/7 nên nhà đầu tư nên nắm danh mục cổ phiếu, kiên nhẫn chờ đợi mốc kháng cự 1.398 – 1.418 điểm mới thực hiện hóa từng phần lợi nhuận”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 2/7. Nhóm Ngân hàng và Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng trong phiên 1/7 và độ rộng thị trường có trạng thái tiêu cực. Lực bán có dấu hiệu gia tăng khi các chỉ báo kỹ thuật tăng nhẹ vào vùng quá mua nhưng chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc.

“Xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức trung tính nên các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50% danh mục và vẫn tận dụng các nhịp điều chỉnh để mua mới”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng (Ảnh minh họa: KT)

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm nhờ sự hỗ trợ luân phiên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và hướng đến thử thách vùng kháng cự 1.380-1.385 điểm trong các phiên tuần này. Tuy nhiên, trong quá trình đi lên, chỉ số sẽ gặp phải nhiều áp lực rung lắc, điều chỉnh trong phiên.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ các cổ phiếu đang có trong danh mục và có thể cân nhắc bán chốt lời một phần khi VN-Index tiếp cận vùng 1.380-1.400 điểm. Các hoạt động trading T+ chỉ thực hiện khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên, tập trung vào cổ phiếu các ngành có triển vọng lợi nhuận quý 2 dự báo tích cực như ngân hàng, thép, tiêu dùng, bán lẻ, cao su tự nhiên, dược…”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.