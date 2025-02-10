Nhận định chứng khoán 2/10: VN-Index biến động quanh mức 1.660 điểm

Sau khi kết thúc quý III với VN-Index có mức tăng giá vượt trội, thanh khoản đột biến vượt lên vùng đỉnh năm 2022. Thị trường bắt đầu quý IV/2025 với phiên sáng giao dịch chậm, thanh khoản rất thấp trong phiên sáng. Mức độ phục hồi tốt ở nhiều mã sau áp lực bán ngắn hạn những phiên cuối quí III. Kết phiên giao dịch ngày 1/10, VN-Index tăng 3,35 điểm (+0,20%) lên mức 1.665,05 điểm, vẫn chịu áp lực điều chỉnh ở kháng cự quanh 1.680 điểm. Trong khi VN30 tăng 7,50 điểm (+0,40%) lên mức 1.870,63 điểm, kiểm tra lại vùng đỉnh 1.880 điểm - 1.900 điểm tháng 9/2025.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về phục hồi với 175 mã tăng giá. Khá nổi bật ở các mã ngân hàng khi nhiều mã đã vượt lên hay hướng về vùng giá đỉnh tháng 8/2025, phục hồi với thanh khoản thấp ở nhiều mã sau áp lực bán khá mạnh những phiên trước; 139 mã giảm giá, áp lực điều chỉnh ở các cổ phiếu bảo hiểm, phân bón, viễn thông, phân hóa trong nhóm bất động sản… và 63 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm mạnh -36,5% so phiên trước. Thể hiện mức độ phục hồi kém ở nhiều mã sau điều chỉnh, mặc dù vẫn khá tích cực ở nhiều cổ phiếu tài chính, ngân hàng khi đang vượt lên đỉnh giá tháng 8/2025. Khối ngoại tiếp tục gia tăng bán ròng -1.650,1 tỷ đồng trong phiên 1/10 trên HOSE.

Kết phiên giao dịch ngày 1/10, VN-Index tăng 3,35 điểm (+0,20%) lên mức 1.665,05 điểm

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho rằng, phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 khá trầm lắng. VN-Index biến động nhẹ, đóng cửa trong sắc xanh với thanh khoản ở mức thấp. Khối lượng khớp lệnh rất thấp và sụt giảm mạnh (-36,5%) so mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa tăng điểm, nhưng phiên tăng 1/10 không có nhiều tác động tới xu hướng của thị trường và vẫn nằm trong kênh Sideway tích lũy. Vấn đề đáng lưu ý hiện nay là thanh khoản vẫn chưa quay trở lại nên khả năng cao biến động của VN-Index chưa thể bùng nổ thoát khỏi trạng thái đi ngang được.

“Nhà đầu tư cần thận trọng, tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cân bằng giữa tiền và cổ phiếu và kiên nhẫn chờ đợi sự bùng nổ của thanh khoản để có phương hướng hành động. Mặc dù vậy, nhà đầu tư vẫn có thể tăng dần tỷ trọng từ tốn ở các mã cổ phiếu đã mua thăm dò có lợi nhuận khi thị trường chung có nhịp chỉnh ở các phiên tới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index sẽ biến động quanh mức 1.660 điểm

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong phiên hôm nay 2/10 và chỉ số VN-Index sẽ biến động quanh đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.660 điểm). Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy nên thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp trong những phiên giao dịch tới, các nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi trong giai đoạn tích lũy này và ưu tiên mua mới ở các nhịp điều chỉnh với tỷ trọng thấp.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải 30-50% danh mục và vẫn có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

VN-Index sẽ biến động quanh mức 1.660 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến theo hướng dao động giằng co đi ngang biên hẹp trên vùng 1.650-1.655 điểm trong các phiên còn lại của tuần này. Điểm số của thị trường sẽ tiếp tục được neo giữ bởi sự luân phiên tăng điểm của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đây là giai đoạn thích hợp cho hoạt động mua bán ngắn hạn, vào nhanh ra nhanh để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

“Các hoạt động mua trading vẫn nên thực hiện ở các nhịp thị trường rung lắc trong phiên, ưu tiên hàng có sẵn để trading T+ và tập trung ở các nhóm cổ phiếu có KQKD quý III tăng trưởng tích cực và liên quan đến nâng hạng thị trường như chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ và các cổ phiếu vốn hóa lớn còn room nước ngoài”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.