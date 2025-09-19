Nhận định chứng khoán 19/9: Áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn đang hiện hữu

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, duy trì tỷ trọng tiền mặt nhỉnh hơn

Thị trường chứng khoán tăng điểm đầu phiên sau thông tin FED giảm lãi suất. Tuy nhiên, với thanh khoản rất thấp, tâm lý thận trọng trước áp lực thua lỗ ngắn hạn, khiến VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong phiên. VN-Index điều chỉnh về vùng 1.645 điểm, thanh khoản tiếp tục không cải thiện, phần nào thể hiện áp lực cung không lớn trong phiên giao dịch đáo hạn phái sinh. VN-Index sau đó phục hồi, kết phiên giao dịch ngày 18/9, VN-Index giảm 5,79 điểm (-0,35%) về mức 1.665,18 điểm, tiếp tục điều chỉnh phiên thứ 3 liên tiếp. Trong khi VN30 giảm 7,11 điểm (-0,38%) về mức 1.861,74 điểm, chịu áp lực bán ở vùng kháng cự 1.880 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tiêu cực với 208 mã giảm giá. Tập trung nhiều ở nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, khu công nghiệp, công nghệ, phân bón-hóa chất...; 108 mã tăng giá, phục hồi khá tích cực ở nhóm bất động sản, xây dựng.. sau áp lực điều chỉnh và 60 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -10,7% so phiên trước. Thể hiện tâm lý thận trọng, áp lực bán không lớn, nhưng lực cầu chưa cải thiện nhiều mã, nhóm mã.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) cho rằng, thông tin Fed cắt giảm lãi suất 25 bps không tạo nên bất ngờ đối với thị trường tài chính và điều này cũng không tác động quá lớn đến phiên giao dịch ngày 18/9 của chứng trường Việt. Mở cửa xanh nhẹ, nhưng càng giao dịch thì áp lực bán càng có xu hướng gia tăng và có lúc khiến VN-Index giảm sâu tới (-25,33 điểm). Tuy vậy, thanh khoản ở mức thấp nên VN-Index nhanh chóng hồi lại và kết phiên chỉ giảm nhẹ (-5,79 điểm). Điều đáng lo ngại mấy phiên gần đây là thanh khoản ở mức thấp và đây đã là phiên thứ 7 có khối lượng khớp lệnh sụt giảm so với mức bình quân 20 phiên cho thấy tâm lý của giới đầu tư vẫn khá thận trọng.

“VN-Index hiện tại vẫn đang ở vùng đỉnh, song thanh khoản chưa có sự cải thiện nên động lượng bứt phá tăng mạnh chưa thể bùng nổ ngay được. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, duy trì tỷ trọng tiền mặt nhỉnh hơn và kiên nhẫn chờ đợi vùng tích lũy cân bằng mới mạnh tay giải ngân mua ròng cho vị thế mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn đang hiện hữu

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể tiếp tục đi ngang trong phiên hôm nay 19/9. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp quanh đường trung bình 20 phiên trong những phiên tới, dòng tiền vẫn đang tiếp tục suy yếu cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng trước thời điểm cơ cấu của các quỹ ETF. Ngoài ra, thị trường vẫn có thể còn xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong những phiên tới.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục”, chuyên gia của YSVN nhận định.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn đang hiện hữu khi tâm lý nhà đầu tư có sự thận trọng trước thời điểm diễn ra hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs. Diễn biến thị trường trong phiên cuối tuần sẽ theo hướng biến động chậm, giằng co trong biên hẹp. Dòng tiền sẽ vẫn luân phiên tìm kiếm lợi nhuận ở các nhóm cổ phiếu khi VN-Index vận động đi ngang dưới vùng đỉnh cũ 1.705- 1.715 điểm.

“Nhà đầu tư lưu ý việc kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt cho phù hợp với khẩu vị rủi ro và giá vốn của các vị thế đang có trong danh mục. Nên giảm dần tỷ lệ margin cho các vị thế ngắn hạn để bảo toàn lợi nhuận hoặc cơ cấu sang tích lũy các vị thế trung hạn nếu thị trường xuất hiện các nhịp rung rũ, điều chỉnh mạnh ngắn hạn. Đối với hoạt động mua trading T+, nhà đầu tư chỉ xem xét thực hiện nếu VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.650-1.660 điểm. Tập trung ở các cổ phiếu có sẵn và một số ngành liên quan đến đầu tư công, nâng hạng, tiêu dùng bán lẻ…”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.