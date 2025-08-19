Nhận định chứng khoán 19/8: Thị trường có thể sẽ điều chỉnh

Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới

Sau phiên cuối tuần chịu áp lực bán khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.660 điểm, thị trường chứng khoán mở đầu phiên 18/8 với tâm lý vẫn duy trì tích cực, diễn biến nổi bật ở nhóm cổ phiếu xây dựng, đầu tư công. VN-Index sau đó chịu áp lực điều chỉnh, rung lắc mạnh và phuc hồi tốt trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 18/8, VN-Index tăng 6,37 điểm (+0,39%) lên mức 1.636,37 điểm, hướng đến vùng giá 1.650 điểm. Trong khi VN30 tăng nhẹ hơn 3,12 điểm (+0,17%) lên mức 1.786,37 điểm, kiểm tra lại vùng giá quanh 1.800 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tích cực, luân chuyển khá tốt với 199 mã tăng giá. Nổi bật ở các mã chưa tăng nhiều trong nhóm xây dựng, thép, bất động sản, bảo hiểm, cảng biển, phân bón, khu công nghiệp...; 130 mã giảm giá, tập trung ở nhóm công nghệ, viễn thông, bán lẽ, phân hóa trong nhóm chứng khoán, ngân hàng... và 48 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -24,9% so phiên trước, giảm khá mạnh trong VN30. Trong khi gia tăng khá đột biến ở nhóm xây dựng và các mã chưa tăng nhiều trong các nhóm ngành. Khối ngoại vẫn bán ròng mạnh với giá trị -1.950,2 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 18/8...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đã lấy lại sắc xanh sau phiên sụt giảm cuối tuần trước đó. Biên độ tăng điểm phiên hôm nay không quá mạnh và thanh khoản sụt giảm so với các phiên trước. Khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong 7 phiên trở lại đây và sụt giảm (-10%) so với mức bình quân 20 phiên. Tăng điểm với biên độ nhỏ và thanh khoản sụt giảm cho thấy phiên tăng hôm nay thiếu động lượng và chưa đủ điều kiện để xác nhận xu hướng tích cực quay trở lại.

“Phiên tăng ngày 18/8 thiên về yếu tố kỹ thuật nhiều hơn và chưa hoàn toàn cắt đứt tín hiệu tiêu cực bởi phiên giảm cuối tuần trước đó. Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới, duy trì tỷ trọng tiền mặt lớn hơn và kiên nhẫn chờ đợi thị trường tích lũy ở vùng cân bằng mới quay lại vị thế mua ròng”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Thị trường có thể sẽ điều chỉnh

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), áp lực điều chỉnh sâu của thị trường hiện tại chưa quá lớn, VN-Index có thể tiếp tục được neo giữ ở vùng cao và tăng chậm về mặt điểm số nhưng các phân lớp cổ phiếu sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh. Từng phân lớp cổ phiếu vẫn sẽ luân phiên tăng điểm trong giai đoạn này.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có trong danh mục và tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo vệ thành quả lợi nhuận. Các hoạt động mua trading tuần này có thể xem xét mở mua ở các nhịp thị trường rung lắc, điều chỉnh. Tập trung ở các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, điện, thép...”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay 19/8. Đồng thời, khối lượng giao dịch ở mức thấp nhất trong 7 phiên trở lại đây và dưới mức khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu suy yếu, nếu nhịp điều chỉnh xuất hiện trong phiên hôm nay 19/8 thì thị trường có thể sẽ sớm bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-60% danh mục và dừng mua mới trong giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.