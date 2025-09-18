Nhận định chứng khoán 18/9: Trạng thái rung lắc sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn

Trạng thái rung lắc sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn

Sau áp lực điều chỉnh, bán ở vùng đỉnh cũ 1.700 điểm trong phiên trước. Thị trường chứng khoán thận trọng hơn trong phiên 17/9 khi giao dịch với thanh khoản rất thấp trong phiên sáng, nhất là đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình nhỏ, trong khi khá tích cực ở các cổ phiếu công nghệ - viễn thông... Áp lực điều chỉnh gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều. Kết phiên phiên giao dịch ngày 17/9, VN-Index giảm 9,93 điểm (-0,59%) về mức 1.670,97 điểm, tiếp tục điều chỉnh sau 5 phiên phục hồi. Trong khi VN30 giảm 6,54 điểm (-0,35%) về mức 1.868,85 điểm, chịu áp lực bán ở vùng kháng cự 1.880 điểm - 1.900 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tiêu cực với 201 mã giảm giá. Tập trung nhiều ở nhóm mã vốn hóa trung bình nhỏ ở nhóm bất động sản, chứng khoán, xây dựng, thép, khu công nghiệp...; 119 mã tăng giá, khá tích cực ở nhóm công nghệ-viễn thông, bảo hiểm... và 54 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm mạnh -21,6% so phiên trước. Thể hiện tâm lý thận trọng, lực cầu giảm mạnh ở nhiều mã, nhóm mã. Khối ngoại sau phiên mua ròng, bán ròng nhẹ trở lại với giá trị -137,7 tỷ đồng trong phiên 17/9 trên HOSE.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) phân tích, VN-Index hình thành nến đỏ thân ngắn trên đồ thị ngày và hiện đang bám sát các đường xu hướng quan trọng, chẳng hạn như MA 20 ngày. Khối lượng giao dịch thu hẹp so với phiên trước đồng thời thấp hơn mức trung bình 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà giao dịch.

ASEANSC dự báo trạng thái rung lắc sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn do lực cung quanh vùng đỉnh lịch sử, bên cạnh hiệu ứng tâm lý từ kỳ đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2509. Hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1.660+/- trong khi kháng cự gần là ngưỡng 1.680+/- điểm.

“Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể cân nhắc giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu thuộc các lĩnh vực mang tính chất dẫn dắt và hưởng lợi từ chính sách vĩ mô nới lỏng như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản… Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu chỉ nên duy trì vị thế với các đại diện giữ giá tốt hơn thị trường, đang vận động trong xu hướng tăng đi cùng với giá vốn an toàn”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại trong phiên hôm nay 18/9. Đồng thời, thị trường sẽ bị tác động từ thông tin giảm lãi suất của Fed và phiên đáo hạn phái sinh nên thị trường có khả năng cũng sẽ biến động mạnh trong phiên. Điểm tiêu cực hiện nay là dòng tiền vẫn ở mức thấp và chỉ báo tâm lý suy yếu cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục”, chuyên gia của YSVN lưu ý.

Ông Khiếu Trọng Huy, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thời điểm các sự kiện quan trọng diễn ra trong các phiên cuối tuần có thể khiến thị trường tiếp tục biến động theo hướng giằng co biên hẹp với sự nâng đỡ của đường xu hướng tăng kéo dài từ tháng 4 đến nay tương ứng vùng hỗ trợ động 1.655- 1.665 điểm.

Chuyên gia của BVSC kỳ vọng diễn biến thị trường có thể sẽ khởi sắc hơn trong giai đoạn cuối tháng 9, đầu tháng 10 sau khi Fed cắt giảm lãi suất giúp áp lực tỷ giá trong nước giảm bớt và thị trường hướng đến các yếu tố hỗ trợ về KQKD quý III và kết quả nâng hạng thị trường.

“Nhà đầu tư có thể mở vị thế mua trading T+ trên các vị thế có sẵn nếu thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên. Đối với các vị thế ngắn hạn trong danh mục, nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ theo các ngưỡng trailing stop và có thể cân nhắc thực hiện bán lướt trong phiên khi các cổ phiếu có dấu hiệu tăng nhanh với thanh khoản thấp trong phiên”, ông Khiếu Trọng Huy khuyến nghị.