Nhận định chứng khoán 18-22/8: VN-Index rung lắc tại vùng hỗ trợ quanh mốc 1.620 điểm

Tín hiệu bán đã manh nha xuất hiện, cần hạn chế hơn trong vị thế mua mới

Sau tuần tăng điểm mạnh đột biến, VN-Index vượt lên giá đỉnh lịch sử năm 2022. Thị trường duy trì tuần giao dịch tích cực với thanh khoản gia tăng. VN-Index tăng điểm trong 4 phiên liên tiếp, vượt lên mốc tâm lý 1.600 điểm, hướng đến vùng giá 1.660 điểm và chịu áp lực bán, điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần giao dịch 11-15/8, VN-Index tăng 2,84% lên mức 1.630,0 điểm, trên mốc tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 tăng 3,13% lên mức 1.783,25 điểm, sau khi chịu áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tuần ở vùng giá 1.820 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về tích cực, luân chuyển tốt. Nổi bật ở nhóm bảo hiểm sau thời gian tích lũy tốt, chứng khoán khi thanh khoản ở mức cao, ngân hàng với thông tin tích cực, dầu khí... Trong khi chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm công nghệ, hóa chất, dệt may, thủy sản, hay nhóm bất động sản chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần. Thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới với giá trị 259.500 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch trên HOSE tăng nhẹ so với tuần trước, trung bình hơn 1,75 tỷ cổ phiếu/phiên trong tuần này. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị -8.217 tỷ đồng trên HOSE trong tuần này.

Kết tuần giao dịch 11-15/8, VN-Index tăng 2,84% lên mức 1.630,0 điểm

Tuần tăng điểm tích cực, tuy nhiên không còn lan tỏa dòng tiền, thị trường phân hóa ở mức tương đối khi độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh với 12/21 nhóm ngành tăng điểm. Bảo hiểm (+11,95%), Chứng khoán (+7,03%) và Xây dựng (+5,37%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất tuần. Ở chiều ngược lại, Nhựa (-3,75%), Hóa chất (-3,05%) và Dệt may (-2,41%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực chốt lời gia tăng khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm, cắt đứt mạch tăng 9 phiên liên tiếp trước đó. Điểm đáng chú ý trong phiên 15/8 là VN-Index mở cửa bật tăng mạnh và có lúc đạt mức đỉnh cao lịch sử mới mốc 1.666 điểm. Tuy vậy, khác với các phiên trước, đà tăng đã không thể duy trì thêm khi áp lực chốt lời xuất hiện tăng dần, đặc biệt tại nhiều cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu bất động sản khiến thị trường đảo chiều giảm điểm. Thanh khoản tăng cao, cộng với thân nến giảm bao phủ gần như toàn bộ thân nến tăng điểm trước đó cho thấy nhịp tăng đã có tín hiệu chững lại. Quan sát các phiên có khối lượng bùng nổ gần đây thì có tới 75% là phiên VN-Index đóng cửa giảm điểm cho thấy khả năng cao ở vùng này sẽ có nhịp điều chỉnh.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có 2 tuần tăng điểm liên tiếp, song biên độ tăng điểm của tuần qua có chiều hướng chững lại khi đà tăng bị thu hẹp bởi phiên giảm điểm cuối tuần. Dù xu hướng tích cực vẫn chiếm ưu thế trên biểu đồ tuần, song tín hiệu bán đã manh nha xuất hiện trong phiên giảm cuối tuần nên cần hạn chế hơn trong vị thế mua mới.

“Dù tín hiệu tăng điểm vẫn đang áp đảo, nhưng đà tăng đã yếu đi trong tuần qua và khả năng cao sẽ xuất hiện nhịp chỉnh trong các phiên của tuần này 18-22/8. Nhà đầu tư cần thận trọng, chưa vội mở vị thế mua bắt đáy tại các phiên giảm của tuần sau, tiếp tục duy trì thế tiền mặt lớn hơn. Kiên nhẫn chờ đợi vùng tích lũy cân bằng mới quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index sẽ tiếp diễn trạng thái rung lắc với vùng hỗ trợ gần quanh mốc 1.620 +/- điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành mẫu hình nến mang tính chất Bearish Marubozu trên đồ thị ngày, đi kèm với khối lượng giao dịch gia tăng so với phiên trước, cho thấy áp lực của cung chốt lời trong ngắn hạn. VN-Index hiện đang vận động trong sóng tăng theo mẫu hình sóng Elliot, đồng thời chỉ số vẫn đang neo trên đường xu hướng MA 5 ngày.

ASEANSC cho rằng, VN-Index sẽ tiếp diễn trạng thái rung lắc với vùng hỗ trợ gần quanh mốc 1.620 +/- điểm. Điều này được giải thích bởi cung chốt lời gia tăng khi thị trường đi lên trong 4 tháng liên tục, nhiều cổ phiếu dẫn dắt đà tăng của thị trường trong giai đoạn gần đây đang ghi nhận RSI tiến sâu vào vùng quá mua, hiệu ứng tâm lý từ tuần đáo hạn phái sinh.

VN-Index sẽ tiếp diễn trạng thái rung lắc với vùng hỗ trợ gần quanh mốc 1.620 +/- điểm. (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà giao dịch ngắn hạn đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể duy trì vị thế nếu các cổ phiếu có điểm mua an toàn, dòng tiền mạnh và duy trì xu hướng tăng ngắn hạn trên đồ thị. Nhà giao dịch ngắn hạn đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao có thể cân nhắc giải ngân thăm dò với tỷ trọng thấp tại các nhịp biến động. Ưu tiên tìm cơ hội là các nhóm ngành mang tính chất dẫn dắt và có chính sách vĩ mô hỗ trợ, bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản,...”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Ông Khiếu Trọng Huy, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index vẫn đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn được nâng đỡ bởi đường xu hướng tăng kéo dài từ tháng 4 đến nay. Đà tăng của thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp diễn với sự tăng điểm luân phiên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các nhịp rung lắc mạnh có thể xuất hiện đan xen trong quá trình tăng điểm của thị trường ở giai đoạn này.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo vệ thành quả lợi nhuận. Đối với các hoạt động mua trading T+, nhà đầu tư chỉ nên thực hiện ở các nhịp thị trường rung lắc mạnh và ưu tiên các vị thế đang có trong danh mục”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.