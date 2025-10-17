Nhận định chứng khoán 17/10: VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng giá 1.800 điểm

VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.800 điểm

Sau 2 phiên giảm điểm với mức độ phân hóa tích cực dần, VN-Index trong phiên 16/10 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.750 điểm. Thị trường có diễn biến khá tích cực ở các cổ phiếu bán lẻ và bất động sản vốn hóa trung bình, các mã có kết quả kinh doanh tốt, là động lực thị trường tăng điểm trở lại với thanh khoản cải thiện. Kết phiên giao dịch ngày 16/10, VN-Index tăng 8,90 điểm (+0,51%) lên mức 1.766,85 điểm. Trong khi VN30 tăng 12,63 điểm (+0,63%) lên mức 2.022,27 điểm, trên mốc tâm lý 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE tích cực với 180 mã tăng giá. Nổi bật ở các mã bán lẻ, tiêu dùng, bất động sản vốn hóa trung bình, xây dựng, nhựa, thiết bị điện, hàng không...; 129 mã giảm giá, phân hóa mạnh trong nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, cảng biển... và 57 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm nhẹ so với phiên trước, ở mức trung bình. Thể hiện dòng tiền ngắn hạn và chất lượng thị trường cải thiện. Nhiều mã sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy đang giao dịch khá đột biến, tích cực trở lại. Khối ngoại sau giai đoạn bán ròng mạnh, đang mua ròng với giá trị 544,6 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE. Hiện tại, tỉ lệ sở hữu của khối ngoại đang giảm về mức thấp, gần 15%. Qua đó có thể kỳ vọng áp lực bán ròng của khối ngoại giảm dần.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì tích cực sau vượt lên vùng đỉnh tháng 8-9/2025 dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.800 điểm. Đây là vùng giá tương ứng đường xu hướng nối các vùng đỉnh giá cao nhất năm 2018, 2021, 2022 đến nay của VN-Index. VN-Index có rủi ro chịu áp lực bán mạnh ở vùng giá này và điều chỉnh kiểm tra lại vùng đỉnh tháng 9/2025.

Với vốn hóa toàn thị trường hiện tại tương đương 80% GDP 2024. SHS cho rằng, đây không phải vùng giá hợp lý để gia tăng, mua đuổi. Tuy nhiên, diễn biến thị trường đã cải thiện tích cực sau giai đoạn chỉ số phụ thuộc phần lớn vào số ít cổ phiếu. Độ rộng thị trường tích cực hơn và dòng tiền cho thấy đang mở rộng, luân chuyển các vị thế ngắn hạn giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn, được kỳ vọng tích cực khi khối ngoại giải ngân và các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực.

“Nhà đầu tư nên đánh giá đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quí III kỳ vọng. Có thể ưu tiên xem xét các mã đầu ngành có diễn biến giá tích cực khi khối ngoại mua ròng tốt trở lại. Kiểm soát rủi ro với các vị thế ngắn hạn”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

VN-Index có thể quay lại mức 1.795 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sắc xanh đã quay trở lại sau 2 phiên điều chỉnh trước đó. Biên độ tăng điểm không quá lớn và thanh khoản chưa có sự bùng nổ nên không tác động nhiều đến xu hướng đã hình thành từ các phiên trước. Phiên tăng ngày 16/10 được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn tập trung chủ yếu trong rổ VN30 như: VIC, VJC, VRE, MSN… và nhiều nhóm ngành có vốn hóa vừa và nhỏ như: Hàng không (+1,67%), Bán lẻ (+1,78%), Nhựa (+3,74%). Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản đang có sự luân phiên tăng điểm trong các phiên gần đây cho thấy dù thanh khoản chưa tăng mạnh, song tín hiệu tích cực vẫn đang chiếm ưu thế hơn.

“Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực, song nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, thay vào đó tiếp tục nắm giữ trạng thái và căn nhịp chỉnh để mở thêm vị thế mua ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận. Vị thế mua ròng được kích hoạt mạnh mẽ hơn nếu VN-Index có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.720 điểm”, chuyên gia của CSI nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 17/10 và chỉ số VN-Index có thể quay lại mức 1.795 điểm. Đồng thời, chỉ số VNMidcaps có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực nên xu hướng ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu này có thể sẽ rõ ràng hơn trong những phiên tới, đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tăng và vẫn biến động quanh mức 50 cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang cân bằng.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để xem xét mua mới”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.