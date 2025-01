Nhận định chứng khoán 17/1: VN-Index sẽ thử thách mức kháng cự 1.250 điểm

Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index sẽ thử thách mức kháng cự 1.250 điểm trong phiên hôm nay 17/1. Đồng thời, nếu nhịp hồi phục tiếp tục duy trì trong phiên hôm nay thì thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, rủi ro ngắn hạn tiếp tục giảm dần VN-Index đang nỗ lực phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh 1.250 -1.260 điểm Dưới ảnh hưởng tích cực từ thị trường thế giới, chỉ số lạm phát lõi của Mỹ giảm, thấp hơn dự báo, chỉ số DXY, lãi suất trăí phiếu giảm. VN-Index có diễn biến tích cực, tạo khoảng trống tăng giá ngay đầu phiên. Sau đó chịu rung lắc mạnh dưới áp lực bán ròng đột biến của khối ngoại. Kết phiên giao dịch ngày 16/1, VN-Index tăng 6,18 điểm (+0,50%) lên mức 1.242,36 điểm, phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.245 điểm - 1.255 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2023. Trong khi VN30 tăng 5,61 điểm (+0,43%) lên mức 1.303,25 điểm, phục hồi kiểm tra lại vùng giá quanh 1.305 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên. Độ rộng thị trường trên HOSE phục hồi khá tích cực với 185 cổ phiếu tăng giá, trong đó khá nổi bật ở nhóm chứng khoán như VND, SHS... khi nhóm mã này đã điều chỉnh mạnh kéo dài, nhiều mã vốn hóa dưới vốn chủ sở hữu, nhóm cổ phiếu logistics cũng có diễn biến khá nổi bật như VTP; 99 cổ phiếu giảm giá và 68 cổ phiếu giữ giá tham chiếu. Thanh khoản tiếp tục cải thiện với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 2,4% so với phiên trước. Thị trường phân hóa tốt, nhiều mã, nhóm mã tiếp tục phục hồi tích cực, có lực cầu giá lên, dòng tiền cải thiện khá tốt. Khối ngoại tiếp tục bán ròng đột biến trên HOSE với giá trị -3.106 tỷ đồng trong phiên 16/1. Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index sau giai đoạn suy giảm đang nỗ lực phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh 1.250 điểm -1.260 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2023 và giá trung bình 200 phiên. Vùng hỗ trợ mạnh 1.200 điểm - 1.220 điểm, đây là đường xu hướng tăng trưởng nối các vùng giá đáy tháng 11/2022 và 11/2023 đến nay. Xu hướng trung hạn tiếp tục xu hướng tích lũy kéo dài từ 2024 đến nay trong vùng 1.200 điểm - 1.300 điểm. Trong ngắn hạn, thị trường trong giai đoạn đón chờ thông tin kết quả kinh doanh quí IV/2024, cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2025 của các doanh nghiệp. "Thị trường giao dịch với thanh khoản ở mức thấp khi nhà đầu tư cũng đang thận trọng chờ những thông tin này để định giá lại, đánh giá triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Tuy nhiên chất lượng nội tại của thị trường vẫn cải thiện khá tốt. Thanh khoản, lực cầu cải thiện tốt trong thị trường. Nhiều mã ở vùng giá tương đối hấp dẫn so với nội tại doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng trung dài hạn, có thể xem xét tích lũy. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm. VN-Index sẽ thử thách mức kháng cự 1.250 điểm Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đóng cửa tăng điểm với thanh khoản cải thiện cho thấy những tín hiệu tích cực hơn của chỉ số VN-Index. Tuy thanh khoản có cải thiện tăng so với phiên 15/1, nhưng chưa thực sự bùng nổ để có tín hiệu xác nhận sự đảo chiều khi khối lượng khớp lệnh vẫn còn thấp hơn mức trung bình 20 phiên (-15,2%). Khả năng cao, VN-Index sẽ tiếp tục có những nhịp rung lắc nhỏ trong các phiên kế tiếp để tích lũy thêm động lực trước khi có phiên tăng mạnh xác nhận xu hướng tăng điểm mới. Dù thanh khoản chưa bùng nổ, nhưng khá nhiều nhóm ngành có biên độ tăng điểm khá tốt trong phiên 16/1 như: Chứng khoán (+1,22%), Thép (+1,51%), Xây dựng (+2,19%)… và đây đều là những nhóm nhạy với xu hướng của thị trường chung. VN-Index sẽ thử thách mức kháng cự 1.250 điểm (Ảnh minh họa: KT) “Dù chưa xác nhận tín hiệu đảo chiều, nhưng nhà đầu tư có thể mở vị thế mua thăm dò tỷ trọng nhỏ ở các mã cổ phiếu bứt phá mạnh trong phiên 16/1 khi thị trường chung có nhịp chỉnh trong phiên hôm nay 17/1. Sau đó, nâng dần tỷ trọng khi vị thế mau thăm dò có lợi nhuận và gia tăng thêm vị thế mua mới khi thị trương chung xác nhận tín hiệu tích cực”, chuyên gia của CSI nhận định. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index sẽ thử thách mức kháng cự 1.250 điểm trong phiên hôm nay 17/1. Đồng thời, nếu nhịp hồi phục tiếp tục duy trì trong phiên hôm nay thì thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nghĩa là rủi ro ngắn hạn tiếp tục giảm dần. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư đã dần lạc quan và cơ hội mua mới cũng dần gia tăng. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.