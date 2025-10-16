Nhận định chứng khoán 16/10: VN-Index có khả năng sớm quay trở lại đà tăng

VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc

Sau phiên VN-Index chịu áp lực bán ở vùng giá 1.800 điểm, ngắt mạch 4 phiên tăng điểm liên tiếp sau khi vượt lên vùng giá 1.700 điểm. Đầu phiên 15/10 thị trường phục hồi, VN-Index tăng lên 1.774 điểm và tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên với mức độ phân hóa tích cực hơn phiên trước. Kết phiên giao dịch ngày 15/10, VN-Index giảm 3,11 điểm (-0,18%) về mức 1.757,95 điểm. Trong khi VN30 giảm 4,05 điểm (-0,20%) về mức 2.009,64 điểm, trên mốc tâm lý 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tiêu cực với 200 giảm giá. Áp lực bán gia tăng ở nhiều mã khu công nghiệp, phân bón, hóa chất, thủy sản, bảo hiểm, xây dựng, khoáng sản, phân hóa mạnh ở nhóm bất động sản, ngân hàng...; 120 mã tăng giá, khá nổi bật ở các mã thiết bị điện, ngân hàng, hàng không, chứng khoán... nhất là các mã có kết quả kinh doanh quí III tích cực và 54 mã giữ giá tham chiếu.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) đánh giá, VN-Index hình thành nến đỏ thân ngắn trên đồ thị ngày và dần tiệm cận đường xu hướng MA 5 ngày. Khối lượng giao dịch thu hẹp so với phiên trước, đạt 1,1 tỷ đơn vị, tuy nhiên, quy mô thanh khoản vẫn duy trì trên mức bình quân 20 phiên.

ASEANSC nhận định, VN-Index có thể tiếp diễn trạng thái rung lắc trong phiên hôm nay 16/10 với hiệu ứng bán ròng của khối ngoại, tuy nhiên, xu hướng tăng của chỉ số hiện vẫn đang được duy trì. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1.750 +/ trong khi kháng cự gần nằm quanh ngưỡng 1.770 +/-.

“Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các đại diện đang vận động trong xu hướng tăng đi cùng với giá vốn an toàn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể tìm kiếm điểm mua rung lắc đối với các cổ phiếu hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô nới lỏng và kết quả kinh doanh Quý 3/2025 tích cực”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

VN-Index có khả năng sớm quay trở lại đà tăng

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường vẫn có khả năng sớm quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 16/10. Đồng thời, nhịp điều chỉnh kỹ thuật cũng có thể nhanh chóng kết thúc, đặc biệt nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa vừa vẫn là các nhóm thu hút dòng tiền chủ đạo trong những phiên tới, đặc biệt dòng tiền vẫn duy trì trạng thái tích cực và chỉ số VNMidcaps có dấu hiệu sớm bước vào giai đoạn tăng rõ ràng hơn.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa vừa”, chuyên gia của BVSC nhận định.

VN-Index có khả năng sớm quay trở lại đà tăng (Ảnh minh họa: KT)

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ luân phiên của nhóm vốn hóa lớn để neo giữ điểm số ở vùng cao trong các phiên còn lại của tuần. Diễn biến của thị trường hiện tại sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh theo thông tin KQKD quý 3 của từng doanh nghiệp niêm yết.

“Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư nên tập trung ở các nhóm cổ phiếu có KQKD quý III tích cực, có câu chuyện riêng và đang duy trì được sức mạnh giá tốt về mặt kỹ thuật. Một số nhóm cổ phiếu đáng chú ý gồm: ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản… Đối với các vị thế đang có sẵn vẫn nên thiết lập các ngưỡng trailing stop tại gần các điểm hóa vốn để giảm thiểu rủi ro cho danh mục nếu thị trường chuyển biến xấu”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.