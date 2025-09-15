Nhận định chứng khoán 15-19/9: VN-Index hồi phục quanh ngưỡng 1.686 điểm

VN-Index sẽ duy trì xu hướng hồi phục lên quanh ngưỡng 1.686

Sau tuần đầu tháng 9 tạo đỉnh ngắn hạn, VN-Index trong tuần này tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.600 điểm. Thị trường có 2 phiên phục hồi tốt ở vùng giá này, với lực cầu giá thấp gia tăng, luân chuyển khá tốt. Kết tuần giao dịch 8-12/9, VN-Index tăng nhẹ +0,02% lên mức 1.667,26 điểm, giữ được hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 kết tuần tăng tốt +1,08% lên mức 1.865,45 điểm, hướng đến vùng giá đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về phục hồi. Khá nổi bật, vượt trội so với thị trường chung là nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, thủy sản, bán lẻ, bất động sản. Có tính chất luân chuyển, định vị dòng tiền mới cho kỳ vọng tăng trưởng giai đoạn cuối năm. Trong khi vẫn chịu áp lực giảm điểm ở công nghệ, chứng khoán, khu công nghiệp, hóa chất... Thanh khoản trung bình của thị trường giảm trong tuần này, với khối lượng giao dịch trung bình 1,16 tỷ cổ phiếu/phiên, giảm mạnh so với trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu phiên trong tháng 8. Thể hiện thị trường phân hóa sau giảm mạnh, lực cầu giá thấp gia tăng tốt ở vùng giá 1.600 điểm của VN-Index. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị -5.083 tỷ đồng trên HOSE trong tuần qua.

Kết tuần giao dịch 8-12/9, VN-Index tăng nhẹ +0,02% lên mức 1.667,26 điểm

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đà hồi phục tiếp diễn với phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp của VN-Index trong ngày giao dịch cuối tuần hôm nay. VN-Index có 4 phiên tăng điểm, song khối lượng giao dịch trong 4 phiên đều thấp hơn mức bình quân 20 phiên cho thấy động lượng bứt phá tăng mạnh là khó xảy ra. Tuy vậy, với 4 phiên tăng điểm, VN-Index đã hoàn toàn lấy lại toàn bộ điểm số đã mất trong phiên giảm mạnh đầu tuần và hình thành thân nến rút chân hoàn hảo trên biểu đồ tuần cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn luôn thường trực.

“VN-Index sẽ duy trì xu hướng hồi phục lên quanh ngưỡng 1.686 trong các phiên của tuần này 15-19/9 và nếu không có sự cải thiện về thanh khoản thì khả năng cao VN-Index sẽ lại xu hướng điều chỉnh. Tuy vậy, dòng tiền luân chuyển sang một số nhóm cổ phiếu đã có nền tích lũy và bứt phá mạnh trong các phiên hồi phục nên có thể mở vị thế mua thăm dò với tỷ trọng nhỏ ở các mã trên”, chuyên gia của CSI nhận định.

VN-Index tích lũy tích cực trong biên độ hẹp với vùng kháng cự quanh 1.670 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tích lũy tích cực trong biên độ hẹp với vùng kháng cự quanh 1.670 điểm và vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm. VN-Index đang cải thiện xu hướng khi vượt lên lại kháng cự quanh 1.655 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên gần nhất. Trong khi VN30 khá tích cực, duy trì xu hướng tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.825 điểm và sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1.880 điểm - 1.900 điểm, tương ứng vùng đỉnh giá tháng 8 và đầu tháng 9/2025.

Trong báo cáo chiến lược tháng 9, SHS khuyến nghị 5 nhóm cổ phiếu chính là: bất động sản dân cư, chứng khoán, ngân hàng, vật liệu xây dựng, và xây dựng - hạ tầng. Với thanh khoản ở mức thấp, nhà đầu tư có thể đánh giá các cổ phiếu chất lượng tốt, có khả năng phục hồi mạnh mẽ, dẫn dắt thị trường trong xu hướng trung dài hạn vẫn đang tăng trưởng. Trong đó kỳ vọng nhóm vật liệu xây dựng, và xây dựng - hạ tầng sẽ là động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn cuối năm trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng sẽ chậm lại so với cùng kỳ năm 2024.

“Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý, có thể cân nhắc xem xét giải ngân với các cổ phiếu chất lượng tốt, mức định giá hấp dẫn so với thị trường chung và kết quả kinh doanh có triển vọng tăng trưởng tốt trong giai đoạn cuối năm. Nhưng không mua đuổi giá cao, khi áp lực cung giá có thể gia tăng trở lại khi VN-Index, VN30 hướng đến vùng kháng cự trong những phiên tới”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

VN-Index đang tích lũy tích cực trong biên độ hẹp với vùng kháng cự quanh 1.670 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, với việc bảo toàn thành công đường xu hướng tăng ngắn hạn từ tháng 4 đến nay, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm và quay lại thử thách đỉnh cũ quanh 1.700 điểm. Chỉ số có thể vẫn xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên để kiểm định đường xu hướng tăng nhưng sắc xanh nhiều khả năng sẽ vẫn được duy trì với sự chi phối điểm số của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

“Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao và sự dụng margin vẫn nên ưu tiên hoạt động tái cơ cấu danh mục. Tuân thủ chiến lược bán nếu các ngưỡng trailing stop bị xâm phạm”, chuyên gia của BVSC lưu ý.