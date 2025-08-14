Nhận định chứng khoán 14/8: VN-Index di chuyển chậm trong vùng 1.595-1.630 điểm

Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua đuổi mới

Tiếp tâm lý rất lạc quan khi VN-Index vượt lên mốc 1.600 điểm, thị trường tăng điểm đầu phiên và chịu áp lực bán mạnh ở vùng giá cao ở rất nhiều mã. VN-Index điều chỉnh mạnh về 1.585 điểm với lực cầu giá thấp gia tăng, nhiều nhóm mã vẫn giao dịch tích cực. Thị trường chứng khoán sau đó phục hồi trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 13/8, VN-Index tăng 3,38 điểm (+0,21%) lên mức 1.611,6 điểm, trên vùng giá tâm lý 1.600 điểm. Trong khi VN30 giảm 1,54 điểm (-0,09%) về mức 1.753,71 điểm, chịu áp lực bán mạnh ở vùng giá quanh 1.765 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về điều chỉnh, áp lực bán giá cao tăng khá đột biến ở nhiều mã với 165 mã giảm giá. Chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm thép, dầu khí, phân bón, hóa chất, hàng không..., phân hóa mạnh ở ngân hàng; 164 mã tăng giá, nổi bật ở các cổ phiếu bảo hiểm, chứng khoán, xây dựng, cảng-vận tải biển, bất động sản và 50 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 17,9% so phiên trước. Thể hiện mức độ phân hóa mạnh, áp lực bán đột biến ở nhiều mã và vẫn luân chuyển tốt, khá đột biến ở nhóm vốn hóa trung bình, các mã cơ bản tốt, chưa tăng nhiều... Khối ngoại gia tăng bán ròng với giá trị -1.495,1 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 13/8.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán đã xuất hiện trong phiên hôm nay khiến VN-Index có lúc giảm khá sâu (-22,68 điểm). Tuy nhiên, lực cầu vẫn rất dồi dào và cuối phiên bất ngờ đảo chiều tăng điểm. Thanh khoản ở mức cao, khối lượng khớp lệnh đã vượt mức bình quân 20 phiên (+14,7%) sau 2 phiên tương đương trước đó. Dù áp lực bán đã xuất hiện khiến thị trường có lúc giảm sâu, nhưng về cuối phiên lại được kéo lên xanh điểm giúp VN-Index có phiên thứ 8 tăng điểm liên tiếp. Tín hiệu trên cho thấy lực cầu vẫn đang rất mạnh và khả năng còn kéo VN-Index thiết lập mức điểm cao hơn trong các phiên tới, mốc 1.620 – 1.625 điểm.

Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index lại xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều “ Hanging Man”, đây là mẫu hình nến thứ 2 liên tiếp và thứ 4 trong 5 phiên gần đây. Tuy nhiên, VN-Index tăng điểm trong 3 phiên xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều trước đó.

“Ở thời điểm hiện tại, tín hiệu thị trường vẫn đang tích cực và lạc quan, song không loại trừ khả năng sẽ có áp lực bán chốt lời mạnh và bất ngờ khi VN-Index tiến tới lên vùng quanh mốc 1.625 điểm. Vì vậy, nhà đầu tư nên duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế mở vị thế mua đuổi mới và kiên nhẫn duy trì tỷ trọng tiền mặt lớn hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index tiếp tục củng cố xu hướng di chuyển chậm trong vùng 1.595-1.630 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index tiếp tục củng cố xu hướng di chuyển chậm trong vùng 1.595-1.630 điểm. Đà tăng của thị trường có thể tiềm ẩn rủi ro xuất hiện các nhịp điều chỉnh, rung lắc đan xen trong quá trình chuyển động trong vùng kháng cự trên. Diễn biến các nhóm cổ phiếu vẫn sẽ phân hóa mạnh với xu hướng dịch chuyển luân phiên của dòng tiền qua các nhóm ngành để tìm kiếm lợi nhuận.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có trong danh mục và tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo vệ thành quả lợi nhuận. Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược mua đón đầu ở các cổ phiếu chưa tăng thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trong các thời điểm thị trường rung lắc trong phiên”, chuyên gia của BVSC nhận định.

VN-Index tiếp tục củng cố xu hướng di chuyển chậm trong vùng 1.595-1.630 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 14/8. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ hướng về mức kháng cự 1.650 điểm và dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao cho thấy lực cầu vẫn đang áp đảo, mặc dù thị trường có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp điều chỉnh nhưng nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc trong phiên. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm nhẹ cho thấy nhà đầu tư thận trọng với nhịp điều chỉnh hôm nay, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.