Nhận định chứng khoán 14/10: Thị trường có thể tiếp tục đà tăng

Áp lực bán ngắn hạn có thể gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.780 - 1.820 điểm

Dưới áp lực từ thị trường tài chính thế giới có diễn biến tiêu cực, giảm điểm mạnh trong cuối tuần. VN-Index đầu phiên giảm về vùng 1.735 điểm sau đó phục hồi và tiếp tục tăng tốt dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn, bất động sản... Kết phiên giao dịch ngày 13/10, VN-Index tăng 17,57 điểm (+1,01%) lên mức 1.765,12 điểm, hướng đến vùng giá tâm lý 1.800 điểm. Trong khi VN30 tăng mạnh 31,71 điểm (+1,603%) lên mức 2.012,28 điểm, duy trì tích cực sau khi vượt vùng đỉnh tháng 9/2025, và vượt lên vùng giá tâm lý mạnh 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE phân hóa mạnh với 187 mã giảm giá, tập trung nhiều ở các mã vốn hóa trung bình, nhỏ ở dầu khí, phân bón, cảng, công nghệ, điện, bảo hiểm... Trong khi khá đột biến ở nhóm khoáng sản kim loại, bán lẻ tiêu dùng, bất động sản... với 119 mã tăng giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng mạnh với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 23,6% so với phiên trước. Thể hiện dòng tiền ngắn hạn gia tăng, chất lượng thị trường cải thiện, khá nhiều mã giao dịch tích cực, đột biến và vượt lên vùng đỉnh tháng 9/2025 tương tự như VN-Index mở ra nhiều cơ hội khá tốt. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị -1.203,9 tỷ đồng trong phiên 13/10 trên HOSE.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của thị trường duy trì tích cực sau vượt lên vùng đỉnh tháng 8-9/2025. VN-Index đang vượt lên vùng giá quanh 1.750 điểm, VN30 cũng vượt lên mốc tâm lý 2.000 điểm với nhiều cơ hội ngắn hạn khá tốt. Tuy nhiên, dự kiến áp lực bán ngắn hạn có thể gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.780 điểm - 1.820 điểm với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn có thể đi vào vùng quá mua ngắn hạn mạnh.

“Thị trường tiếp tục giao dịch tích cực, nhà đầu tư lạc quan trở lại sau giai đoạn tích lũy, dòng tiền cải thiện và bắt đầu chọn lọc gia tăng vào các cơ hội đầu tư mới, dựa trên mức định giá hợp lý và kết quả kinh doanh quý III kỳ vọng tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, với vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 383 tỷ USD, tương đương 80% GDP 2024 - đây không phải vùng giá hợp lý để gia tăng, mua đuổi. Nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý III kỳ vọng”, chuyên gia của SHS lưu ý.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 14/10. Đồng thời, thanh khoản gia tăng trở lại và có khả năng sẽ lan tỏa đồng đều dần sang các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới, nhưng nhóm vốn hóa lớn và vừa vẫn sẽ thu hút dòng tiền chủ đạo khi xu hướng tăng ở hai nhóm này đang rõ ràng hơn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý đi ngang cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa rõ ràng.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và tăng dần tỷ trọng cổ phiếu ở các nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, tuần này, thị trường sẽ bước vào giai đoạn cao điểm công bố thông tin kết quả kinh doanh (KQKD) quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết. Với nhiều nhóm ngành được dự báo sẽ có tăng tốc về tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3 sẽ là yếu tố gián tiếp hỗ trợ diễn biến tăng điểm của thị trường ở thời điểm hiện tại. Sự chi phối điểm số của nhóm vốn hóa lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra và diễn biến này hoàn toàn có thể đưa thị trường hướng đến các mức điểm cao mới trong giai đoạn hiện tại.

“Chỉ số có thể hướng đến vùng kháng cự 1.775-1.800 điểm trong quý 4. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua trading đối với các cổ phiếu có triển vọng KQKD quý 3 tích cực như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, xây dựng, phân bón, cảng biển, thép… trong các nhịp rung lắc của thị trường. Đối với các vị thế đang có sẵn vẫn nên thiết lập các ngưỡng trailing stop tại gần các điểm hóa vốn để giảm thiểu rủi ro cho danh mục nếu thị trường chuyển biến xấu”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.