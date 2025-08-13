Nhận định chứng khoán 13/8: Xu hướng tăng điểm vẫn còn khá mạnh

Khu vực 1.600 sẽ trở thành hỗ trợ gần của chỉ số trong ngắn hạn

Tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm, mức độ luân chuyển dòng tiền mạnh. Thị trường chứng khoán tăng điểm đầu phiên, sau đó chịu áp lực rung lắc mạnh, chịu áp lực bán khá mạnh ở các cổ phiếu đã tăng nóng. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.590 điểm với lực cầu giá lên vẫn gia tăng ở nhiều mã. Kết phiên giao dịch ngày 12/8, VN-Index tăng 11,36 điểm (+0,71%) lên mức 1.608,22 điểm, vượt lên vùng giá tâm lý 1.600 điểm. VN30 tăng mạnh hơn 13,35 điểm (+0,77%) lên mức 1.755,25 điểm, đang kỳ vọng hướng đến vùng giá tâm lý mạnh 1.800 điểm.

Độ rộng trên HOSE duy trì tích cực, mức độ phân hóa gia tăng, dòng tiền luân chuyển từ các mã đã tăng mạnh, sang các mã chưa tăng nhiều, cơ bản tăng trưởng tốt. Các nhóm mã nổi bật như đầu tư công, xây dựng, vật liệu xây dựng, ngân hàng, dầu khí, hóa chất, cảng biển...; 156 mã giảm giá, phân hóa trong nhóm ngân hàng, bất động sản, chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm chứng khoán, viễn thông, nhựa... và 53 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm nhẹ so phiên trước. Thể hiện mức độ phân hóa, dòng tiền, xu hướng giá tích cực, khá đột biến ở nhóm vốn hóa trung bình, các nhóm mã cơ bản tốt, chưa tăng nhiều... Khối ngoại gia tăng bán ròng với giá trị -691,6 tỷ đồng trên HOSE trong phiên 12/8.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành nến rút chân sau khi tiệm cận đường MA 5 ngày vào đầu phiên chiều. Chỉ số vượt ngưỡng cản tâm lý 1.600 và tiếp tục hình thành đỉnh mới. Nếu xét theo mẫu hình sóng Elliot, VN Index sau khi hoàn tất sóng giảm hiện đang vận động trong sóng tăng.

Các nhịp rung lắc, biến động vẫn xuất hiện đan xen trong đà tăng hiện hữu của VN-Index. Điều này được giải thích bởi cung chốt lời gia tăng khi thị trường đi lên trong 4 tháng liên tục, nhiều cổ phiếu dẫn dắt đà tăng của thị trường trong giai đoạn gần đây đang ghi nhận RSI tiến sâu vào vùng quá mua. Khu vực 1.600 sẽ trở thành hỗ trợ gần của chỉ số trong ngắn hạn.

“Nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao chỉ nên ưu tiên nắm giữ các đại diện có dòng tiền mạnh và đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các lĩnh vực mang tính chất dẫn dắt và có động lực hỗ trợ từ chính sách vĩ mô,ví dụ như: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Đầu tư công,…”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Xu hướng tăng điểm vẫn còn khá mạnh

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên tăng thứ 7 liên tiếp, đóng cửa tiếp tục thiết lập mức đỉnh lịch sử mới và vượt mốc 1.600 điểm. Dòng tiền vẫn chảy mạnh vào thị trường, song không còn xuất hiện sự bùng nổ như các phiên trước đó, khối lượng khớp lệnh chỉ tương đương mức bình quân 20 phiên. Phiên tăng ngày 12/8 cho thấy xu hướng tích cực của thị trường hoàn toàn chiếm ưu thế, dù có áp lực bán giữa phiên khiến có thời điểm VN-Index giảm gần 6 điểm (-5,68 điểm). Trên biểu đồ, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều “Hanging Man” và đây là mẫu hình nến thứ 3 trong 4 phiên gần đây. Hai lần trước thị trường vẫn tiếp tục tăng bất chấp mẫu hình nến đảo chiều theo phân tích kỹ thuật.

“Ở thời điểm hiện tại, xu hướng tăng điểm vẫn còn khá mạnh và khả năng sẽ kéo VN-Index tiếp cận tới ngưỡng kháng cự 1.620 điểm trong các phiên tới. Tuy vậy, ở vùng điểm này khả năng cao sẽ gặp phải những phiên chốt lời biên độ mạnh có yếu tố bất ngờ nên chúng tôi ưu tiên sự thận trọng, hạn chế việc mở vị thế mua đuổi mới và tiếp tục duy trì tỷ trọng tiền mặt cao hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Xu hướng tăng điểm vẫn còn khá mạnh (Ảnh minh họa: KT)

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 13/8 và chỉ số VN-Index sẽ hướng về mức 1.650 điểm. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn vẫn rõ ràng và nhịp điều chỉnh cũng có thể nhanh chóng kết thúc trong phiên. Dòng tiền chủ yếu lan tỏa vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, mặc dù thanh khoản suy yếu hơn so với phiên trước nhưng mức khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên tăng dần cho nên dòng tiền chưa có hiện tượng suy yếu.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.