Nhận định chứng khoán 13-17/10: VN-Index tiếp đà tăng để chinh phục mốc 1.780 điểm

VN-Index sẽ tiếp diễn đà tăng để chinh phục mốc kháng cự 1.780 điểm

Ngày giao dịch cuối tuần qua kết thúc, mang theo nhiều sự kỳ vọng của nhà đầu tư về một tương lai rực rỡ cho thị trường chứng khoán Việt Nam khi chỉ số chung bất ngờ tiếp cận sát tới mốc giá 1.750 điểm, nằm ngoài dự đoán của phần lớn chứng sĩ. VN-Index bứt phá hơn 100 điểm (101,73 điểm) trong một tuần duy nhất nhờ sức bật tới từ các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, vốn đã đóng vai trò hạt nhân trong việc dẫn dắt chỉ số bứt phá mạnh mẽ kể từ thời điểm tin tức nâng hạng thị trường được công bố.

Trong khi đó, phần còn lại của thị trường chung, trung bình các mã chỉ sở hữu mức hồi phục quanh ngưỡng 5 – 8% kể từ vùng giá đáy gần nhất. Thực tế nhìn cụ thể vào diễn biến của từng cổ phiếu, phần lớn hiệu quả sinh lời ở mức kém hơn so với VN-Index trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh tuần qua ở mức kém dồi dào (thấp hơn -16,1% so với bình quân 20 tuần) và dòng tiền không có yếu tố lan tỏa đồng thuận. Bỏ qua những hoài nghi, VN-Index vẫn đóng cửa gần cao nhất tuần và trở thành tuần có biên độ tăng điểm lớn nhất mọi thời đại, vượt xa mọi thời điểm bùng nổ khởi sắc khác trong quá khứ. Đóng cửa tuần giao dịch 6/10 – 10/10, VN-Index đóng cửa ở mức 1.747,55 điểm, tăng 101,73 điểm (+6,18%).

VN-Index lấy lại sự nhộn nhịp khi thanh khoản khớp lệnh tuần gia tăng trở lại, cải thiện +19,3% so với tuần trước, tuy nhiên, vẫn thấp hơn -16,1% so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 1,044 triệu cổ phiếu (+17,37%), tương đương giá trị đạt 31.960 tỷ đồng (+24,62%).

Tuần áp đảo hoàn toàn của phe mua khi độ mở nghiêng hẳn về sắc xanh với toàn bộ 21/21 nhóm ngành tăng điểm. Trong đó, Bất động sản (+12,9%) dẫn đầu đoàn đua với sự đóng góp của VIC và VHM, theo sau là Bán lẻ (+6,91%) và Thép (+6,89%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất trong tuần qua.

Nhà đầu tư khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết thúc tuần đạt -5.046 tỷ đồng. HPG +817 tỷ đồng, GEX +506 tỷ đồng, VIC +359 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VRE -895 tỷ đồng, MBB -696 tỷ đồng, MSN -645 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất..

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, VN-Index kết tuần qua có biên độ tăng điểm khá mạnh (+6,18%), song thanh khoản chưa bùng nổ khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn so với mức bình quân 20 tuần (-16,1%) cho thấy xung lực bứt phá còn hạn chế.

“Chúng tôi duy trì kỳ vọng tích cực của thị trường với xác suất cao VN-Index sẽ tiếp diễn đà tăng trong các phiên của tuần này 13-17/10 để chinh phục mốc kháng cự 1.780 điểm. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tiếp tục mở thêm vị thế mua mới, ưu tiên việc tăng dần tỷ trọng các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận trong danh mục”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục hướng đến thử thách vùng kháng cự tiếp theo tại 1.745-1.765 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index tạo Gap Up ngay từ đầu phiên trước khi hình thành nến Bullish Marubozu trên đồ thị ngày. Mặc dù vậy, khối lượng giao dịch thu hẹp so với phiên trước, đạt hơn 995 triệu đơn vị, cho thấy tâm lý thận trọng hơn của lực cầu tại nền giá hiện tại.

ASEANSC duy trì nhận định VN-Index có thể tăng theo quán tính vào đầu phiên hôm nay 13/10 với ngưỡng mục tiêu tiếp theo là 1.760+/- điểm. Mặc dù vậy, trạng thái rung lắc, biến động có thể sớm quay lại do hiệu ứng bán ròng của khối ngoại bên cạnh khả năng hình thành trạng thái pull-back của chỉ số.

“Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các đại diện đang duy trì xu hướng tăng đi cùng với giá vốn an toàn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể chờ đợi điểm mua rung lắc, điều chỉnh của các nhóm cổ phiếu hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô nới lỏng và kết quả kinh doanh Quý 3/2025 tích cực”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index đang dần bước qua vùng đỉnh cũ quanh 1.710 điểm và nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng đến thử thách vùng kháng cự tiếp theo nằm tại 1.745-1.765 điểm trong tháng 10 với sự hỗ trợ luân phiên của nhóm vốn hóa lớn. Diễn biến thị trường hiện tại vẫn sẽ theo hướng đi lên biên hẹp với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu theo thông tin KQKD quý 3 của từng DNNY. VN-Index vẫn sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh đan xen trong quá tịnh tiến đi lên ở giai đoạn này.

“Với diễn biến của thị trường hiện tại, chúng tôi cho rằng sẽ phù hợp với các hoạt động trading T+ trên trên các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục. Song song với đó, nhà đầu tư vẫn nên tận dụng các thời điểm thị trường tăng điểm hưng phấn để bán chốt lời từng phần hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn, đặc biệt lưu ý khi VN-Index di chuyển vào vùng cản mạnh 1.745-1.765 điểm”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.