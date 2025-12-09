Nhận định chứng khoán 12/9: VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh mức 1.658 điểm

Nhà đầu tư có thể cân nhắc xem xét giải ngân với các cổ phiếu chất lượng tốt

Sau phiên tăng điểm với thanh khoản khá thấp, chỉ khoảng 70% mức trung bình. VN-Index đã có diễn biến giảm điểm khá mạnh ngay trong đầu phiên hôm nay. Áp lực bán gia tăng khá nhiều mã trong nhóm tài chính, bất động sản... VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm và bắt đầu dần hồi phục. Thị trường phục hồi tốt trong phiên chiều với thanh khoản cải thiện. Kết phiên giao dịch ngày 11/9, VN-Index đảo chiều tăng 14,49 điểm (+0,88%) lên mức 1.657,75 điểm, giữ được hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30 tăng tốt hơn 26,45 điểm (+1,45%) lên mức 1.855,08 điểm, hướng đến vùng giá quanh 1.880 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiên về phục hồi, khá tích cực với 163 mã tăng giá. Nổi bật ở nhóm bán lẽ, thép, thủy sản, đá xây dựng..., 152 mã giảm giá, thể hiện mức độ phân hóa trong các nhóm ngành, chịu áp lực điều chỉnh, bán mạnh đầu phiên ở nhóm chứng khoán, bất động sản và 63 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng sau 2 phiên giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 43,9% so phiên trước. Thể hiện áp lực bán giá cao mạnh đầu phiên, nhưng lực cầu giá thấp gia tăng tốt ở vùng giá 1.600 điểm của VN-Index. Khối ngoại vẫn bán ròng trong phiên 11/9 trên HOSE với giá trị -1.078,5 tỷ đồng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), ngắn hạn thị trường, VN-Index phục hồi khá tốt ở vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Điểm tích cực là với thanh khoản ở mức thấp, nhà đầu tư có thể đánh giá các cổ phiếu chất lượng tốt, có khẳ năng phục hồi mạnh mẽ, dẫn dắt thị trường trong xu hướng trung dài hạn vẫn đang tăng trưởng. Diễn biến thị trường cũng phản ánh khá tích cực khi các cổ phiếu đầu ngành phục hồi tốt. Điểm nhấn nổi bật ở cổ phiếu bán lẽ, khi cổ phiếu MWG đang vượt lên vùng giá đỉnh lịch sử năm 2022.

“Nhà đầu tư đã duy trì tỉ trọng hợp lý, có thể cân nhắc xem xét giải ngân với các cổ phiếu chất lượng tốt, mức định giá hấp dẫn so với thị trường chung và kết quả kinh doanh có triển vọng tăng trưởng tốt trong giai đoạn cuối năm. Nhưng không mua đuổi giá cao, khi áp lực cung giá có thể gia tăng trở lại khi VN-Index, VN30 hướng đến vùng kháng cự trong những phiên tới”, chuyên gia của SHS lưu ý.

VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh mức 1.658 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên hồi phục tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Điểm đặc biệt phiên 11/9 là biên độ biến động rất mạnh. Mở cửa giảm điểm với áp lực bán chiếm ưu thế khiến VN-Index có thời điểm giảm rất sâu (-37.5 điểm) về sát mốc 1.600. Nhưng trong phiên chiều, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tập trung chủ yếu trong rổ VN30 (LPB, MWG, VHM, VIC, VNM…) đều bứt phá mạnh mẽ giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm, đóng cửa tiến sát mốc 1.660 điểm. Thanh khoản phiên 11/9 tăng so với 2 phiên trước, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên (-22.2%).

“Đóng cửa phiên 11/9, VN-Index tiến gần sát mốc kháng cự 1.660 điểm và khả năng sẽ được đẩy mạnh lên mốc 1.666 – 1.676 điểm trong phiên hôm nay 12/9. Tuy vậy, việc thanh khoản chưa hồi phục trở lại nên động lượng tăng điểm của 3 phiên tăng vừa qua chưa đủ tín hiệu xác nhận xu hướng tăng điểm đã quay trở lại. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới, kiên nhẫn chờ đợi thêm sự xác nhận đến từ thanh khoản”, chuyên gia của CSI nhận định.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh đường trung bình 20 phiên trong phiên hôm nay 12/9, tức là mức 1.658 điểm của chỉ số VN-Index. Đồng thời, thị trường vẫn có khả năng sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật nhưng đà hồi phục này sẽ phân hóa rất lớn do đà tăng chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn là chính. Ở kịch bản cơ bản, chỉ số VN-Index tiếp tục “sideways” quanh mức 1,658 điểm, nhưng nếu chỉ số VN-Index vượt được mức kháng cự 1,686 điểm thì kịch bản tích cực trong ngắn hạn có thể được tính đến.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục quan sát thị trường, nắm giữ tỷ trọng thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.