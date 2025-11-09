Nhận định chứng khoán 11/9: Nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội mua mới

Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý

Sau phiên phục hồi với thanh khoản thấp, VN-Index đầu phiên 10/9 tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.650 điểm, thanh khoản tiếp tục giảm khá mạnh khi tâm lý e ngại lượng cổ phiếu giá cao ngày 08/09/2025 về tài khoản, nhưng cũng thể hiện áp lực cung không lớn. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về 1.630 điểm và phục hồi. Kết phiên giao dịch ngày 10/9, VN-Index tăng 5,94 điểm (+0,36%) lên mức 1.643,26 điểm, dưới kháng cự 1.650 điểm. Trong khi VN30 tăng 3.46 điểm (+0,19%) lên mức 1.828,63 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về phục hồi sau áp lực bán khá đột biến với 149 mã tăng giá, phân hóa mạnh. Khá nổi bật ở một số mã dầu khí, xây dựng, cảng biển... Đa số vẫn phục hồi kém và chịu áp lực điều chỉnh, bán giá cao với 171 mã giảm giá. Tập trung nhiều ở nhóm bất động sản, chứng khoán, khu công nghiệp và 55 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm -17,8% so phiên trước. Thể hiện mức độ phục hồi không đồng đều, giảm mạnh các vị thế đầu cơ ngắn hạn. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên 10/9 trên HOSE với giá trị -2.933,1 tỷ đồng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy sau tăng mạnh, đầu cơ đột biến. Đây là diễn biến tương đối hợp lý trong giai đoạn hiện nay. VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp với vùng kháng cự 1.650 điểm - 1.670 điểm và vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm. VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng tích cực trở lại khi vượt lên vùng kháng cự quanh 1.650 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên gần nhất.

Sau giai đoạn tăng mạnh, thanh khoản rất đột biến. Thanh khoản thị trường đang nhanh chóng giảm mạnh với khối lượng giao dịch trên HOSE dưới 1 tỷ cổ phiếu/phiên. Diễn biến này khá phù hợp với những nhận định của chúng tôi trước đây. Các hoạt động đầu cơ nóng đã giảm mạnh. Thị trường cần giai đoạn cân bằng để đánh giá triển vọng tăng trưởng mới khi gần kết thúc quí III. Điểm tích cực là với thanh khoản ở mức thấp, nhà đầu tư có thể đánh giá các cổ phiếu chất lượng tốt, có khả năng phục hồi mạnh mẽ, dẫn dắt thị trường trong xu hướng trung dài hạn của thị trường vẫn đang tăng trưởng. Với triển vọng thị trường sẽ được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp khi Báo cáo Phân loại quốc gia cổ phiếu tháng 9/2025 sẽ được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày 7/10 tới.

“Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp sau 2 phiên giảm mạnh trước đó. Biên độ tăng điểm không lớn, đi kèm với đó là thanh khoản sụt giảm mạnh. Phiên thứ 2 liên tiếp có khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong 2 tháng và sụt giảm sâu so với mức bình quân 20 phiên (-46.6%).

“Hai phiên tăng điểm vừa qua đều có thanh khoản thấp cho thấy động lượng tăng điểm không mạnh và thiên về nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn mà chưa xác nhận được tín hiệu đảo chiều tăng điểm trở lại. Nhịp hồi kỹ thuật có thể kéo VN-Index lên quanh ngưỡng 1.660 điểm sau đó mới quay trở lại xu hướng điều chỉnh. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi VN-Index tích lũy ở vùng cân bằng mới mạnh tay giải ngân cho vị thế mua ròng”, chuyên gia của CSI nhận định.

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ giảm điểm trong phiên hôm nay 11/9. Đồng thời, đường trung bình 20 phiên đang là ngưỡng kháng cự ngắn hạn đối với các chỉ số, đặc biệt rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và thị trường mới chỉ đang ở nhịp hồi phục kỹ thuật, nhưng mức hồi phục vẫn rất khiêm tốn, trong khi thanh khoản vẫn suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa mua mới trong giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.