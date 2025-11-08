Nhận định chứng khoán 11-15/8: VN-Index tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.585-1.595

Nhịp tăng có chiều hướng chững lại

Ở vùng giá đỉnh mọi thời đại, mặc dù phải trải qua những cơn rung lắc dữ dội khó lường, “chuyến tàu” VN-Index lại tiếp tục cho thấy sức vượt gió rẽ sóng khi đóng nến tuần cao nhất từ trước đến nay. Lực cầu chiếm thế thượng phong trong hầu hết các phiên giao dịch, chỉ duy nhất phiên giao dịch ngày 5/8 khiến giới đầu tư được phen hú vía khi rất nhiều mã cổ phiếu từ sắc tím quay trở về ngưỡng giá tham chiếu hoặc đỏ điểm. Sau phiên hoảng loạn, đà tăng điểm được duy trì với sự đồng thuận tới từ cả nhóm bluechip cùng nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cho thấy dòng tiền gia nhập ngày càng mạnh khi chỉ số liên tục chinh phục các mốc giá đỉnh. Sắc xanh lan tỏa toàn thị trường khi tâm lý giao dịch được cởi trói và hình thành cây nến tuần Marubozu tăng điểm rất tích cực. Kỷ lục về điểm số được xô đổ và thanh khoản khớp lệnh cũng chỉ kém -4.5% so với tuần trước và cao hơn tới +75.5% so với mức bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch 4/8 – 8/8, VN-Index ở mức 1,584.95 điểm, tăng 89.74 điểm (+6%).

Đạt kỷ lục về số điểm đóng cửa, không những thế thanh khoản khớp lệnh bình quân dù thấp hơn -4,5% so với tuần trước nhưng cao hơn tới +75,5% so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 1,825 triệu cổ phiếu (-3,85%), tương đương giá trị đạt 50.706 tỷ đồng (+3,96%).

Đóng cửa tuần giao dịch 4/8 – 8/8, VN-Index ở mức 1,584.95 điểm, tăng 89.74 điểm

Tuần giao dịch chứng kiến 21/21 nhóm ngành đều ghi nhận sắc xanh rất tích cực. Dẫn đầu đoàn là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất bao gồm: Phân bón (+14,51%), Thép (+10,70%) và Bất động sản (+8,67%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, không có bất cứ ngành nào chịu áp lực điều chỉnh trong tuần qua.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán đã xuất hiện khiến VN-Index rung lắc và có thời điểm đánh rơi hơn 16 điểm (-16,36 điểm) trong ngày giao dịch cuối tuần hôm nay. Tuy vậy, lực cầu vẫn rất mạnh giúp VN-Index hồi phục và kết phiên trong sắc xanh, tạo chuỗi 5 phiên tăng liên tục. Thanh khoản phiên cuối tuần qua 8/8 có sự hồi phục so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh vượt (+16%) so với mức bình quân 20 phiên.

Với 5 phiên tăng liên tiếp giúp VN-Index có tuần giao dịch rực rỡ, tăng mạnh (+6%), đóng cửa thiết lập mức đỉnh lịch sử mới với khối lượng khớp lệnh tuần ở mức cao, vượt (+75,5%) so với mức bình quân 20 tuần. Tuần tăng điểm vừa qua đã bẻ gãy tín hiệu điều chỉnh của tuần giảm (-2,35%) trước đó và cho thấy xu hướng tăng điểm vẫn đang hoàn toàn áp đảo.

“Xét trên biểu đồ ngày, đà tăng đang có tín hiệu yếu đi trong 2 phiên giao dịch cuối tuần với 2 mẫu hình nến đảo chiều “Hanging Man” liên tiếp cho thấy nhịp tăng có chiều hướng chững lại và không loại trừ khả năng sẽ có nhịp chỉnh trong các phiên của tuần tới. Vì vậy, nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mở vị thế mua đuổi mới và tiếp tục ưu tiên tỷ trọng tiền mặt cao”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.585-1.595 điểm

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, VN-Index sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.585-1.595 điểm trong tuần này 11-15/8, thậm chí trong kịch bản tích cực, chỉ số có thể hướng đến vùng kháng cự mạnh hơn nằm tại 1.615-1.630 điểm ngay trong nửa đầu tháng 8. Mặc dù vậy, đà tăng của thị trường có thể chỉ diễn ra với độ dốc thoải, không có biến động quá lớn về mặt điểm số. Ngoài ra, lực cung tiềm ẩn tại vùng cản mạnh này vẫn còn hiện hữu, đặc biệt ở các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Điều này có thể khiến thị trường tiếp tục xuất hiện các thời điểm rung lắc mạnh trong phiên.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo toàn lợi nhuận. Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược mua đón đầu ở các cổ phiếu chưa tăng thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trong các thời điểm thị trường rung lắc trong phiên”, chuyên gia của BVSC nhận định.

VN-Index sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.585-1.595 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên hôm nay 11/8 và chỉ số VN-Index có thể hướng về vùng kháng cự 1.600 – 1.650 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh và chỉ số VN-Index có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.565 điểm nhưng vì thị trường vẫn đang trong giai đoạn xu hướng rõ ràng nên nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng và trong vùng lạc quan cho thấy cơ hội tìm kiếm lợi nhuận vẫn ở mức cao.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ với tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao. Xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Đồng thời, đồ thị tuần vẫn đang trong giai biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên xu hướng tăng trung hạn vẫn duy trì. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ với tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và hạn chế gia tăng tỷ trọng thêm”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.