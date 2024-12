Nhận định chứng khoán 10/12: Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng

Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 10/12, mặc dù vậy nhịp điều chỉnh có thể xuất hiện. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực nên nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc và thanh khoản vẫn sẽ duy trì ở mức cao. VN-Index sẽ có nhịp test về ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.260 điểm Thị trường tiếp tục duy trì phong độ cao của mình với phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Áp lực ở nhóm vốn hóa lớn là có nhưng không đủ để cản bước thị trường. Chỉ số VN-Index kết phiên với nến Doji cho thấy trạng thái giao dịch giằng co. Thực tế cũng chứng minh phần lớn thời gian giao dịch chỉ số chỉ đi ngang quanh tham chiếu và khởi sắc trong gần cuối phiên chiều. Nhóm cổ phiếu blue-chips phiên 9/12 không quá nổi bật gần như chỉ cầm nhịp thị trường với mức giảm không quá lớn. Tâm điểm chú ý phiên 9/12 lại đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Nhóm này có một ngày thăng hoa với 12 cổ phiếu tăng hết biên độ, trạng thái thăng hoa trên cũng được lan tỏa khá rộng. Sau phiên bùng nổ theo đà tuần trước, thị trường đang cố gắng tìm kiếm sự ổn định ở mặt bằng giá cao hơn. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/12, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.273,84 điểm, +3,70 điểm (+0,29%). Thanh khoản khớp lệnh không nhiều biến động, duy trì vượt 12,8% so với mức bình quân 20 phiên giao dịch. Lũy kế cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 722 triệu cổ phiếu (+9,31%), tương đương 16.751 tỷ đồng (-5,04%) về giá trị giao dịch. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/12, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.273,84 điểm +3,70 điểm Độ mở thị trường duy trì sắc xanh áp đảo với 16/21 nhóm ngành tăng điểm. Dẫn dắt thị trường và tâm lý giao dịch trong phiên hôm nay là các nhóm ngành tiêu biểu như: Đường (+1,27%), Hàng không (+0,82%), Thủy sản (+0,76%), Hóa chất (+0,68%),... Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn phủ bóng lên một số nhóm ngành như: Dược phẩm (-1,33%), Thực phẩm tiêu dùng (- 0,75%), Nhựa (-0.60%),... Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp với khối lượng khớp lệnh vượt mức trung bình 20 phiên. Tâm lý của nhà đầu tư đã trở nên lạc quan hơn sau phiên bùng nổ mạnh xác nhận mức đáy 1.200 điểm trước đó của VN-Index trong phiên thứ 5 tuần trước. Tuy vậy, cả 3 phiên giao dịch đều đóng cửa chưa đạt mức điểm cao nhất đã thiết lập được trong phiên nên vẫn còn nhiều áp lực chốt lời khiến thị trường cần phải thêm thời gian tích lũy. Nhưng đây vẫn là tín hiệu tích cực thể hiện xu hướng tăng điểm hồi phục của thị trường. “Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục và căn chờ nhịp rũ bỏ để gia tăng thêm tỷ trọng. VN-Index sẽ có nhịp test về ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.260 điểm, tương đương với đường MA200 rồi mới tiếp tục xu hướng tăng giá”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm. Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Agribank (Agrseco), trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index duy trì quán tính tăng và tiến gần lên vùng kháng cự 1.280 điểm. Lượng cung cổ phiếu mua đuổi T+ phiên 5/12 đã về tài khoản, tuy nhiên, áp lực bán trên thị trường không gia tăng đáng kể và được hấp thụ hoàn toàn bởi lực cầu chủ động, hàm ý xu hướng tăng giá có thể vẫn sẽ tiếp diễn. Agriseco Research cho rằng, thị trường đã tăng tương đối dốc trong giai đoạn vừa qua, nhịp rung lắc kiểm định có thể là diễn biến cần thiết sau giai đoạn hồi phục nhanh chóng của chỉ số. Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng (Ảnh minh họa: KT) “VN-Index có thể sẽ di chuyển Sideway Up với những phiên tăng giảm xen kẽ và hướng dần lên vùng 1.280-1.300 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục. Mốc hỗ trợ 1.260 điểm, tương ứng vùng giao của MA50 và MA200 ngày là hỗ trợ đáng tin cậy cho xu hướng ngắn hạn, nhà đầu tư ưu tiên giải ngân thêm tại vùng này”, chuyên gia của Agriseco nhận định. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 10/12, mặc dù vậy nhịp điều chỉnh có thể xuất hiện. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực nên nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc và thanh khoản vẫn sẽ duy trì ở mức cao. Mặc dù, khối ngoại đang có dấu hiệu bán ròng trong phiên đầu tuần, nhưng lượng bán ròng phần lớn chủ yếu tập trung ở cổ phiếu FPT và YSVN vẫn đánh giá tích cực ở dòng vốn ngoại trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại và cơ hội mua mới tiếp tục gia tăng. “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mua mới”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.