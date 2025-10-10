Nhận định chứng khoán 10/10: VN-Index tiếp tục hướng về mức 1.730 điểm

VN-Index kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục có diễn biến tích cực sau thông tin nâng hạng. Tâm lý thị trường lạc quan hơn và thanh khoản đã cải thiện khá tốt. VN-Index tăng điểm đầu phiên, rung lắc kiểm tra vùng giá 1.700 điểm và tiếp tục tăng điểm tốt trong phiên chiều. Thanh khoản tăng, giá tăng, lực cầu giá lên cải thiện tốt ở nhiều nhóm mã. Kết phiên giao dịch ngày 9/10, VN-Index tăng 18,64 điểm (+1,10%) lên mức 1.716,47 điểm, vượt lên vùng đỉnh cũ 1.710 điểm. VN30 tăng 17,94 điểm (+0,93%) lên mức 1.940,89 điểm, duy trì tích cực sau khi vượt vùng đỉnh 1.900 điểm đầu tháng 9/2025.

Độ rộng trên HOSE nghiên về tích cực với 157 mã tăng giá. Nổi bật ở các mã ngân hàng, dầu khí, bất động sản, khu công nghiệp, điện, phân bón... nhiều mã vượt đỉnh cũ, thanh khoản gia tăng tốt, nhiều mã tăng giá tích cực trước thông tin kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng; 146 mã giảm giá, phân hóa chịu áp lực điều chỉnh trong nhóm công nghệ, viễn thông, săm lốp, chứng khoán, hàng không... và 62 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 2,4% so với phiên trước. Thể hiện dòng tiền ngắn hạn cải thiện, chất lượng thị trường cải thiện trở lại với nhiều mã sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài đang cải thiện xu hướng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 9/10 với giá trị -1.603,9 tỷ đồng trên HOSE.

Kết phiên giao dịch ngày 9/10, VN-Index tăng 18,64 điểm (+1,10%) lên mức 1.716,47 điểm

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của thị trường tích cực sau hơn 1 tháng tích lũy. VN-Index tiếp nối VN30 đang vượt lên đỉnh giá tháng 9/2025 như đã kỳ vọng. Sau khi chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá cao nhất tháng 9/2025 tương ứng 1.710 điểm, VN-Index kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm. Trong khi VN30 được kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.970 điểm -2.000 điểm.

Sau thông tin nâng hạng lên thị trường mới nổi và với tăng trưởng GDP quý III/2025 tăng 8,23%. Đồng thời, một số doanh nghiệp đã bắt đầu công bố, dự tính kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng tích cực. Điều này dẫn đến tâm lý thị trường tích cực hơn, dòng tiền cải thiện và bắt đầu chọn lọc gia tăng vào các cơ hội đầu tư mới, dựa trên mức định giá hợp lý và kết quả kinh doanh quý III kỳ vọng tăng trưởng tốt.

“Nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỉ trọng đầu tư dựa trên triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh quý III và cuối năm 2025”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Đà tăng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index tăng điểm mạnh, đóng cửa thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Đi kèm với đó là thanh khoản cũng có sự cải thiện đáng kể với khối lượng khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên (+12,3%). Đà tăng của VN-Index được hỗ trợ đắc lực của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, tập chung ở các nhóm ngành ảnh hưởng lớn tới chỉ số như: Ngân hàng (+1,91%), Bất động sản (+2,92%). Vì vậy, phiên tăng ngày 9/10 có tác động mạnh đến xu hướng của thị trường chung và xác suất cao đà tăng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới.

Đà tăng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới (Ảnh minh họa: KT)

“Xu hướng tăng điểm sẽ đưa VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự 1.780 điểm trong thời gian tới. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tiếp tục mở thêm vị thế mua mới, tăng thêm tỷ trọng ở các mã đang có lợi nhuận trong các lần mua thăm dò trước đó. Tuy vậy, giải ngân thêm thì tránh việc mua đuổi và căn chờ nhịp đỉnh để có điểm mua an toàn hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 10/10 và chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục hướng về mức 1.730 điểm. Đồng thời, dòng tiền có thể sẽ lan tỏa đồng đều hơn giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới, đặc biệt nhịp điều chỉnh vẫn có thể xuất hiện trong phiên hôm nay nhưng nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc trong phiên. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tăng nhẹ cho thấy các nhà đầu tư vẫn chưa quá lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và có thể xem xét mua mới tại các nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.