Nhận định chứng khoán 1/10: VN-Index có thể sẽ đi ngang và điều chỉnh nhẹ

VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh

Thị trường trong phiên cuối quí III/2025 giao dịch kém tích cực. Đầu phiên 30/9, VN-Index tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu Vingroup..., VN-Index hướng đến vùng giá 1.680 điểm và chịu áp lực bán. Áp lực bán gia tăng mạnh ở nhiều cổ phiếu, VN-Index điều chỉnh về 1.645 điểm và phục hồi tốt trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 30/9, VN-Index giảm 4,78 điểm (-0,29%) về mức 1.661,70 điểm, liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh ở kháng cự quanh 1.680 điểm. Trong khi VN30 tăng nhẹ 0,90 điểm (+0,05%) lên mức 1.863,13 điểm, kiểm tra lại vùng đỉnh 1.880 điểm - 1.900 điểm tháng 9/2025.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tiêu cực với 241 mã giảm giá. Áp lực điều chỉnh khá mạnh ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình, nhỏ trong nhóm bất động sản, thép, xây dựng, khu công nghiệp, công nghệ, phân bón...; 82 mã tăng giá với số ít mã nổi bật trong các nhóm ngành chứng khoán, bán lẻ, ngân hàng... và 50 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, với khối lượng giao dịch trên HOSE tăng mạnh 29,6% so phiên trước. Thể hiện áp lực bán gia tăng khá mạnh ở các cổ phiếu như bất động sản, xây dựng... nhưng lực cầu giá thấp vẫn cải thiện khá tốt. Khối ngoại tiếp tục bán ròng -1.286,2 tỷ đồng trong phiên 30/9 trên HOSE.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục phục hồi khá tích cực sau điều chỉnh, duy trì trên vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất quanh 1.660 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp trong mô hình cái nêm, với đường kháng cự nối các đỉnh ngày 5/9, 16/9 và 26/9. Cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 1 tháng qua.

Thị trường đã kết thúc quý III/2025 với chỉ số VN-Index tăng 20,76% so với quý II và tăng 31,18% so với cuối năm 2024. Mức tăng giá tích cực, thanh khoản đột biến khi VN-Index vượt lên vùng giá cao nhất lịch sử năm 2022 dưới ảnh hưởng vượt trội của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, với VN30 kết thúc quý III tăng 21,10% so với quý II/2025.

“Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh với áp lực kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử. Sau khi kết thúc quý III, nhà đầu tư sẽ đánh giá lại các yếu tố định giá cơ bản, cập nhật kết quả kinh doanh quí III và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm, cũng như chờ thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Xu hướng đi ngang đang chiếm áp đảo

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), phiên giao dịch đầu tuần VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường chủ yếu đóng góp của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, tập trung ở rổ VN30 như: VIC, VHM, VRE, VPB, HDB… còn phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều giảm điểm. Thanh khoản phiên 30/9 vẫn ở mức thấp và đây là phiên thứ 15 liên tiếp có khối lượng khớp lệnh thấp hơn mức bình quân 20 phiên. Xu hướng chính của VN-Index vẫn là Sideway và khả năng sẽ tiếp diễn trong các phiên tới nếu thanh khoản không có sự bùng nổ. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và bé thu hút dòng tiền trong các phiên trước cũng gặp phải áp lực bán khá mạnh trong phiên 30/9.

“Ở thời điểm hiện tại, xu hướng đi ngang đang chiếm áp đảo nên nhà đầu tư cần cơ cấu danh mục giữa tỷ trọng tiền và cổ phiếu ở mức cân bằng. Nhà đầu tư đã ưu tiên vị thế mua ở nhóm cổ phiếu Bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng… trong các phiên trước, vị thế mua chỉ tiếp tục khi vị thế mua thăm dò trước đó đã có lợi nhuận và tối đa cũng chỉ nên phân bổ tỷ trọng cổ phiếu lớn nhất là 60%. Cần tích trữ một lượng tiền mặt để hành xử những biến động khó lường của thị trường khi thanh khoản bùng nổ quay trở lại”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ còn đi ngang và điều chỉnh nhẹ ở phiên giao dịch hôm nay 1/10. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt được mức kháng cự 1.686 điểm và tiếp tục đi ngang trong hai phiên giao dịch tới, đặc biệt dòng tiền vẫn sẽ duy trì ở mức thấp và phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm nhẹ cho thấy nhà đầu tư vẫn đang bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải 30-50% danh mục và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.