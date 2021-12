Nhận định chung kết lượt đi AFF Cup 2020, Indonesia - Thái Lan: Rực lửa!

Mặc dù Indonesia tấn công tốt nhưng đây cũng không hẳn là trận đấu mà họ sẽ công, còn Thái Lan thủ. Nếu Shin Tae-yong đủ tự tin thì sẽ là màn đôi công, còn nếu không, chính Indonesia mới phải chịu áp lực, bởi hàng phòng ngự bị đánh giá thấp hơn nhiều vì để thủng lưới đến 9 lần. Trước chung kết, chỉ duy nhất Việt Nam là đội không ghi bàn vào lưới Indonesia.

Thái Lan tấn công ít hơn nhưng hiệu quả dứt điểm trúng đích cao hơn (39 so với 37), do vậy, Indonesia sẽ sử dụng phong cách sở trường là lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt (103 lần phạm lỗi so với 83 của Thái Lan).

Trận đấu hứa hẹn nhiều diễn biến đáng xem.