Nhận định Chelsea vs Liverpool: Bắt vía nhà vô địch

Sau khi giành chức vô địch FIFA Club World Cup, Chelsea được xem là chú ngựa ô ở cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, chuỗi trận phập phù đầu mùa mà The Blues thể hiện khiến mọi dự đoán bị đảo lộn. Đến nay, đoàn quân HLV Maresca mới chỉ thắng 2/6 trận, lênh đênh gần giữa BXH.

Chelsea khao khát giành 3 điểm sân nhà

Thua ngược Brighton vòng trước không phải lần đầu vấn đề kỷ luật kém khiến Chelsea trả giá. Chính thẻ đỏ đầu hiệp hai của Chalobah là bước ngoặt của trận đấu.

Từ chấn thương đến sự vô kỷ luật, với 118 thẻ phạt, gồm 114 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ kể từ đầu mùa Premier League 2024/25, Chelsea thường tự đẩy mình vào thế khó.