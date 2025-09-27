Nhận định Brentford vs MU: Quỷ đỏ tiếp đà thắng

Trải qua mùa hè đầy biến động ở Gtech, tân HLV Keith Andrews mới chỉ giành được 4 điểm sau 5 trận (1 thắng, 1 hòa, 3 thua) mở màn Ngoại hạng Anh, với thất bại mới nhất là 1-3 trước Fulham cuối tuần qua.

Điều đáng báo động là Brentford để thủng lưới 10 bàn qua 5 trận. Họ cũng thường đánh mất lợi thế dẫn bàn, rơi 8 điểm dù mở tỷ số trước.

MU muốn giành thêm 3 điểm sân khách - Ảnh: TOD

Phía trước "Bầy ong" là lịch đấu khó khăn, với Man City, Liverpool và Newcastle. Tuy nhiên, đầu tiên họ cần vượt qua cửa ải MU cuối tuần này, đối thủ mà Brentford đã thắng 2/3 trận sân nhà gần nhất.

Đáng tiếc là trong tay HLV Andrews không còn những vũ khí sắc bén để kết liễu Quỷ đỏ, đơn cử như Wissa hay Mbeumo - tiền đạo đã gia nhập chính MU hè qua.