Nhận định bóng đá Real Madrid vs Juventus: So tài đỉnh cao

Trận đấu giữa Real Madrid và Juventus tại vòng bảng Champions League 2025/26 hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai đội bóng giàu truyền thống bóng đá châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Real Madrid đang có phong độ ấn tượng với 10 chiến thắng trong 11 trận trên mọi đấu trường.

Real Madrid có Mbappe đạt phong độ tốt. Ảnh: EFE

Kylian Mbappe nổi bật với 5 bàn thắng sau 2 trận Champions League và 10 bàn tại La Liga. Anh trải qua kỷ lục 11 trận ghi bàn giữa CLB và tuyển Pháp.

Alonso đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Mbappe không chỉ trong khâu ghi bàn mà còn ở khả năng tạo đột biến và dẫn dắt lối chơi.

Tuy nhiên, đội chủ nhà sẽ thiếu vắng một số hậu vệ như Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold và Dean Huijsen do chấn thương.