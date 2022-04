Nhận định bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay 2/4: Liverpool vs Watford, Burnley vs Man City, Chelsea vs Brentford.

Ngoại hạng Anh trở lại sau 2 tuần nghỉ thi đáu nhường sân cho loạt trận giao hữu quốc tế và vòng loại World Cup 2022. Liverpool và Man City - 2 đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch - đều gặp những đối thủ ở nhóm cuối bảng. Nhận định bóng đá Liverpool vs Watford (18h30 ngày 2/4) Liverpool chỉ thua một trận từ đầu năm 2022 và đó là thất bại không gây tổn hại cho đội bóng này ở Champions League. Phong độ xuất sắc với 9 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp thu hẹp khoảng cách với Man City xuống chỉ còn một điểm. Cuộc đua vô địch hấp dẫn trở lại. Liverpool đánh bại Watford với tỉ số 5-0 ở lượt đi. Liverpool phải đấu tới 8 trận trong tháng 4. Trong chuỗi lịch thi đấu khó khăn với những trận quan trọng trên cả 3 đấu trường, cuộc tiếp đón Watford trên sân Anfield được xem là thử thách dễ nhất đối với Mohamed Salah và các đồng đội. Đội khách chỉ thắng được 2 trận kể từ tháng 12 năm ngoái đến nay và đang xếp thứ ba từ dưới lên. Liverpool thời HLV Jurgen Klopp chạm trán Watford 11 lần. Trong đó, đội chủ sân Anfield thắng 8 trận, thua 2 trận và hòa 1 trận. Trong 6 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Liverpool giành chiến thắng và giữ sạch lưới tới 5 lần. Những trận đấu giữa Liverpool và Watford đa số có từ 3 bàn thắng trở lên. Liverpool chỉ thủng lưới 2 bàn trên sân nhà kể từ tháng 11/2021. Dự đoán: Liverpool 3-0 Watford Nhận định bóng đá Burnley vs Man City (21h ngày 2/4) Man City chỉ mất điểm một lần mỗi tháng ở Ngoại hạng Anh tính từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, 2 trận hòa và một thất bại là đủ để khiến thầy trò HLV Pep Guardiola mất đi một phần lợi thế đáng kể trong cuộc đua vô địch. Đội chủ sân Etihad lúc này chỉ còn hơn Liverpool một điểm. Man City chỉ hơn Liverpool 1 điểm. Trong khi đó, Burnley đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Sean Dyche còn tới 3 trận đấu bù nhưng với phong độ tệ trong thời gian gần đây, việc làm dày lịch thi đấu ở giai đoạn quan trọng chỉ làm khó thêm đội chủ sân Turf Moor. Man City toàn thắng trước Burnley và chỉ nhận một bàn thua duy nhất trong 9 lần đối đầu gần nhất với đối thủ này. Burnley cũng trải qua 3 trận liên tiếp không ghi bàn trước vòng 31. Do đó, đội chủ nhà được coi là "mồi ngon" cho đoàn quân của HLV Guardiola. Dự đoán: Burnley 0-2 Man City Nhận định bóng đá Chelsea vs Brentford (21h ngày 2/4) Trong giai đoạn gian khổ vì những rắc rối nơi hậu trường đến mức rơi vào cảnh "chạy ăn từng bữa", Chelsea lại duy trì phong độ rất tốt. Kể từ sau trận thua Liverpool trên chấm luân lưu ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh, thầy trò HLV Thomas Tuchel thắng liền 6 trận. Chelsea an toàn ở vị trí thứ ba. Chelsea hiện tại không cạnh tranh được với 2 đội đầu bảng. Vị trí của họ trong nhóm dự Champions League cũng an toàn ở thời điểm hiện tại. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ cần duy trì sự ổn định trong những vòng đấu còn lại và hướng sự tập trung sang đấu trường châu Âu. Trong khi đó, Brentford cách khu vực nguy hiểm tới 8 điểm. Đội bóng tân binh này đang có cơ hội rất lớn để trụ hạng. Tuy nhiên, phong độ gần đây của thầy trò HLV Thomas Frank khiến các cổ động viên không thể yên tâm. Trong 11 trận sân khách gần nhất, Brentford hòa và thua tới 10 trận.