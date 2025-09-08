Nhận định bóng đá Nam Định và Công an Hà Nội tại Siêu cúp Quốc gia 2025

Vài mùa giải gần đây, hiếm khi nào trận tranh Siêu cúp Quốc gia lại cân bằng như màn đối đầu giữa Nam Định và Công an Hà Nội. Về mặt lực lượng, hai đội bóng đều sở hữu rất nhiều ngoại binh đắt giá, chất lượng chuyên môn rất cao. Dàn nội binh của họ cũng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia hàng đầu.

Thậm chí, phong độ ở giai đoạn cuối mùa giải của Nam Định và Công an Hà Nội cũng có nhiều điểm tương đồng. Đội bóng thành Nam thi đấu bền bỉ, ổn định và đặt hiệu quả lên hàng đầu. Tuấn Anh và đồng đội băng băng về đích khi Hà Nội FC, Thể Công Viettel dần hụt hơi ở những vòng đấu áp chót.

Ngược lại, câu lạc bộ Công an Hà Nội chơi không quá thành công ở V.League nhưng lại đạt thành tích tốt ở các đấu trường cúp. Cúp C1 Đông Nam Á chứng kiến đội bóng ngành Công an đi đến trận đấu cuối cùng, chỉ chịu thua Buriram United (Thái Lan) ở loạt sút luân lưu đầy may rủi.