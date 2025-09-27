Nhận định bóng đá Atletico vs Real Madrid: Derby rực lửa

Diego Simeone giữ kín thông tin về trận derby Madrid trong buổi tập cuối cùng của Atletico trước khi tiếp đón Real Madrid.

Nhà cầm quân người Argentina quyết định chuyển buổi tập của đội mình từ sân tập Cerro del Espino đến Metropolitano, nơi ông che chắn các học trò khỏi những con mắt tò mò, để không tiết lộ kế hoạch của mình.

Julian Alvarez vừa ghi hat-trick quan trọng. Ảnh: EFE

Đó là một buổi tập rất nhẹ nhàng, với rất ít điều chắc chắn. Jan Oblak, Marcos Llorente, Julian Alvarez và 8 người khác.

Mùa này, phong độ của Atletico rất thất thường, sau kỳ chuyển nhượng mùa hè ồn ào với một loạt tân binh.

Những bản hợp đồng mới của Atleti hoặc chấn thương, hoặc chưa thể hòa nhập. Vì vậy, triết lý bóng đá thực dụng của Simeone – “Cholismo” – không phát huy được hiệu quả.

Atletico chỉ thắng 2 trong 6 trận vừa qua, nhận 7 bàn thua – tỷ lệ cao xét theo phong cách quen thuộc của đội và thủ môn Jan Oblak. Kết quả, đội bóng đỏ - trắng hiện đang phải đứng vị trí thứ 8 La Liga 2025/26.