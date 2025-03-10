Nhận diện, xử lý ô tô bị ngập nước

Ô tô bị ngập nước được xử lý như thế nào?

Chia sẻ với phóng viên, anh Hùng - chủ gara Ô tô Dr.car tại Hà Nội cho biết những ngày qua lượng xe bị ngập nước đổ về gara rất nhiều, khiến cơ sở bị quá tải, thậm chí không đủ xe cứu hộ để kéo về xưởng.

Xe ô tô xếp hàng vào gara chờ sửa chữa sau đợt mưa ngập ảnh hưởng của bão Bualoi.

Theo anh Hùng, sửa chữa một chiếc xe ô tô bị ngập nước là một quy trình phức tạp và sẽ cần một vài ngày để xử lý hoàn tất. Chi phí sửa chữa có thể dao động từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng, tùy từng dòng xe.

“Đối với các xe phổ thông, nhất là gầm thấp, khi chịu ngập và nước tràn vào sàn thường sẽ gây hư hỏng các hộp điều khiển đặt dưới gầm ghế. Chi phí để thay thế bộ phận này rơi vào khoảng 10 triệu. Còn chi phí cho việc tháo lót sàn để vệ sinh, khử mùi, sấy khô chỉ rơi vào khoảng 2 triệu đồng.

Trong trường hợp xe bị 'thủy kích', cong hoặc gãy tay biên, sẽ buộc phải hạ máy để sửa chữa, tốn khoảng 20-30 triệu cho xe phổ thông. Còn với các dòng xe sang, xe Đức như Mercedes, chi phí sửa chữa có thể trên dưới 200 triệu đồng”, anh Hùng chia sẻ.