Nhận diện 3 rào cản trong quan hệ nhà đầu tư chứng khoán

Nâng hạng sẽ đón tỷ USD

Ngày 2/10, trao đổi về diễn biến thị trường chứng khoán hiện nay, ông Ngô Hoàng Long - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) - cho biết, trong bối cảnh VN-Index vượt mốc 1.600 điểm thì các nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam đóng vai trò là bên sở hữu lớn, tìm đến các khoản đầu tư nắm giữ trong dài hạn.

Hiện, thị trường chứng khoán có 95% giao dịch đến từ cá nhân, nhưng nếu được công bố nâng hạng vào tháng 10 năm nay, Việt Nam có thể chào đón dòng vốn 1 tỷ USD từ ETF.

10 năm trước, nhà đầu tư ưu thích nhóm ngành bán lẻ, tiêu dùng nhưng hiện nay đang dần chuyển sang nhóm ngành tài chính, đặc biệt là ngân hàng. Trong đó, các ngân hàng tư nhân nhận được sự yêu thích hơn nhóm quốc doanh. Theo quan sát của ông Long, các doanh nghiệp có IR (Investor Relations - quan hệ nhà đầu tư) tốt thì thường có tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư quốc tế cao.

Trong khi đó, bà Vũ Ngọc Linh - Giám đốc Phân tích và nghiên cứu thị trường Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital - thông tin, thống kê cho thấy 95% giao dịch đến từ cá nhân, nhưng nếu được công bố nâng hạng vào tháng 10 năm nay, Việt Nam có thể chào đón dòng vốn 1 tỷ USD từ Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và sau đó 5-6 tỷ USD từ quỹ chủ động.