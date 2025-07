Nhân chứng vụ lật tàu ở Hạ Long: Cháu cố gắng thoát ra ngoài rồi được cứu

Cháu M. cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, cháu đi du lịch cùng gia đình. Khi tàu bị lật, cháu may mắn vào được vào một khoang có không khí, nơi cháu cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Sau một thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách thoát ra ngoài và may mắn được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên tàu cứu hộ an toàn.