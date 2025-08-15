Nhân chứng vụ không tặc năm 1979 xúc động khi xem 'Tử chiến trên không'

Đạo diễn Hàm Trần cho biết ê-kíp đã dựng mô hình máy bay với kích thước và nội thất sát thực tế, yêu cầu diễn viên luyện tập thường xuyên trong khoang máy bay để tăng độ chân thật. Quá trình quay đòi hỏi sự chịu đựng lớn vì phải tắt điều hoà khi bấm máy, khiến không khí ngột ngạt, khó thở.

“Thông qua hình ảnh trong phim, tôi rất xúc động khi được nhìn lại chính mình trong những ngày thực hiện nhiệm vụ. Các diễn viên đã thể hiện tốt tác phong như một chiến sĩ cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ hành khách trên chuyến bay”, ông nói.

Đảm nhận vai cảnh vệ trong phim, diễn viên Thanh Sơn nói lần hợp tác này cùng Thái Hoà như "song ca cùng thần tượng". Thanh Sơn nói anh có 2 thần tượng, phía Bắc là NSND Công Lý, còn phía Nam là Thái Hoà. Dù quá trình làm phim vất vả, mọi người phải quay trong không gian hẹp và thiếu oxy nhưng nam diễn viên nói chính điều đó lại khiến anh cảm về nhân vật tốt hơn. Trước khi vào phim Thanh Sơn phải nhuộm da giữa trưa nắng để đạt yêu cầu của đạo diễn.

Diễn viên Thanh Sơn.

Nam diễn viên cho biết vì nội thất máy bay có nhiều chi tiết nhỏ và sắc cạnh nên nhiều khi đi về nhà anh mới phát hiện trên người đầy vết bầm tím mà không nhớ đập vào đâu vì khi quay quá hăng.

Đạo diễn Hàm Trần đánh giá cao sự lăn xả của Thanh Sơn và các diễn viên mà anh nói họ đã nỗ lực tới 500%. Anh từng thót tim vì sợ Thanh Sơn bị đập đầu khi quay cảnh hành động.

Diễn viên Ma Ran Đô vào vai một cảnh vệ khác trong phim. Anh cho biết, bối cảnh mô phỏng máy bay với từng chi tiết chân thực khiến anh vô cùng hào hứng. Dù các cảnh hành động khó tránh khỏi chấn thương, anh và đồng nghiệp vẫn quyết tâm hoàn thành để truyền tải trọn vẹn tinh thần bộ phim đến khán giả.

Tử chiến trên không không chỉ tái hiện những tình huống căng thẳng, kịch tính trên bầu trời mà còn khắc họa tinh thần quả cảm của lực lượng an ninh hàng không Việt Nam, nối kết ký ức lịch sử với điện ảnh hôm nay. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 19/9.