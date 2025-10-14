Nhân chứng tiết lộ sự tàn bạo của băng nhóm lừa đảo ở Campuchia

Trong thời gian qua, hàng loạt công dân Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân của những đường dây tội phạm tại quốc gia Đông Nam Á này. Hãng tin Yonhap trích dẫn dữ liệu chính thức của chính phủ Hàn Quốc cho biết, các vụ phạm tội nhằm vào người Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng từ 81 trường hợp trong năm 2022 lên 348 trường hợp năm 2024. Trong khi đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ việc như vậy đã tăng lên 303 trường hợp.

Các báo cáo cho hay, tính trung bình, mỗi ngày có một nạn nhân tử vong do bị tra tấn và hành hung trong các trại giam giữ của các nhóm tội phạm lừa đảo ở Campuchia.

Một số nạn nhân bị bán cho các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tại những thị trấn biên giới của Campuchia như Poipet và Bave. Những người này sẽ bị mổ lấy nội tạng khi không còn khả năng làm việc hoặc không có tiền nộp thế thân.