Nhân chứng hiện trường vụ thảm án ở Đắk Lắk: Đối tượng thường mang dao ra mài như đe dọa mỗi khi mâu thuẫn

Thấy bạn yếu ớt, K. lấy nước cho P. uống. Đến khoảng 3h sáng, khi công an có mặt, K. mới mở cửa để đưa P. đi cấp cứu.

"Khi mở cửa, cháu thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị vết cắt sâu thấy cả xương. Cháu đem bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù chú kia (nghi phạm - PV) vẫn gõ cửa nhà", K. nhớ lại.

Theo nhiều người hàng xóm khác của nạn nhân chia sẻ với Dân trí cho biết, giữa chị H. và Thuận thường xuyên cãi vã, đuổi đánh nhau. Thời điểm xảy ra vụ án, một số người chứng kiến Thuận xuống tay với gia đình chị H. nhưng không ai dám vào can ngăn do đối tượng rất hung hãn, ra tay tàn độc.

Chia sẻ với Tiền phong, anh Phạm Văn H., người sống gần khu vực hiện trường cho biết: "Lúc đó tôi đang ngủ cùng con thì nghe tiếng chó sủa và tiếng cãi vã. Thông thường, tôi sẽ chạy ra, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy một điều gì đó rất lạ, khiến tôi không dám ra ngoài".

Anh H. cũng cho biết thêm, đối tượng này thường xuyên có mâu thuẫn với nạn nhân. Thậm chí, nghi phạm còn hay mài dao trước cửa nhà như đe dọa. “Nghi phạm và nạn nhân hay cãi nhau và đánh nhau. Việc này đã trở thành chuyện như cơm bữa”, anh H. thông tin thêm.

Một nhân chứng khác cũng xác nhận nghi phạm thường xuyên có mặt ở nhà nạn nhân, kiểu như vợ chồng hờ. Tuy nhiên, hôm nay có điều lạ là đối tượng không thấy cầm dao, điều này thật sự bất thường.