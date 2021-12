Nhận biết ung thư vú từ những thay đổi này trên cơ thể

Your browser does not support the audio element.

Triệu chứng toàn thân

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Khoa, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, ở giai đoạn sớm, triệu chứng toàn thân của ung thư vú không rõ ràng, bệnh nhân có thể mệt mỏi, ăn kém, sút cân nhẹ. Khi bệnh lan tràn di căn xa, các triệu chứng tăng lên rõ rệt như mệt mỏi nhiều, sút cân nhiều, một số bệnh nhân có thể sốt nhẹ.