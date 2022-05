Nhai kẹo cao su có giúp giảm cân?

Trong kẹo cao su thường có chất làm ngọt nhân tạo. Dù được phê duyệt mức độ an toàn nhưng loại chất này có thể liên quan đến bệnh tiểu đường, sức khỏe đường ruột kém và các bệnh khác.

Gợi ý cách nhai kẹo

Nếu bạn thực sự đói, hãy ăn một bữa nhẹ lành mạnh với một số loại rau, hạt và quả mọng. Nhưng nếu đó là tâm lý thèm đồ ăn vặt và đồ ngọt, việc nhai kẹo cao su sẽ giúp ích cho bạn.

Khi đang xem tivi, chơi game, bạn có thể ăn hết túi khoai tây chiên, bỏng ngô trong vòng 15 phút dù không đói. 100g đồ ăn vặt có khả năng bổ sung thêm 500 kcal. Lúc này, bạn nên chuẩn bị ít kẹo cao su không đường, ít phẩm màu.

Nhai kẹo cao su kết hợp đi bộ đốt cháy thêm 0,4-6 calo trong 15 phút. Đây không phải sự tiêu hao calo lớn nhưng vẫn có giá trị.

Tuy nhiên, bạn không nên ăn nhiều kẹo cao su vì không có gì là tốt cho sức khỏe nếu lạm dụng quá mức, ngay cả khi chúng ta nói về việc ăn kiêng và tập thể dục.

An Yên (Theo Better Me)