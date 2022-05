Nhạc Việt nửa đầu năm 2022: Từ sáng tạo đến tranh cãi

Đối mặt với sai sót và sơ sót của bản thân, mỗi nghệ sĩ có cách giải quyết khác nhau. Đen Vâu ngay lập tức lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi vì đã khiến mọi người khó chịu khi nghe bài nhạc. Sau đó, anh nhận được ít nhiều sự đồng cảm của công chúng.

MV “There’s no one at all” của Sơn Tùng khiến dư luận phẫn nộ vì tung ra ngay sau thời điểm các bậc phụ huynh còn chưa hết bàng hoàng vì tình trạng nhiều thiếu niên nghĩ quẩn. Nhưng vấn đề của “There’s no one at all” không nằm ở lời bài hát mà chính sự thiếu tinh tế của Sơn Tùng khiến ca khúc trở nên tiêu cực, vô tình cổ xúy chuyện tự vẫn của người trẻ.

Sơn Tùng M-TP sau đó ngừng phát hành MV ở Việt Nam, bị phạt 70 triệu đồng và chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả. Nam ca sĩ cũng thừa nhận sẽ rút kinh nghiệm tránh những sai sót không đáng có.

Ngoài ồn ào từ câu chuyện âm nhạc, lối ứng xử của nghệ sĩ cũng ít nhiều khiến ca khúc của họ bị ảnh hưởng. Việc ca sĩ Đông Nhi phê phán một người hâm mộ lâu năm sau khi người này cho rằng công ty của cô “lạm quyền” khi loại mình ra khỏi vị trí quản lý kênh YouTube FC Đông Nhi.

Việc phát ngôn thiếu kiểm soát của Đông Nhi khiến MV “Đôi mi em đang u sầu” đánh dấu sự trở lại của cô sau nhiều năm vắng bóng đang bị công kích dữ dội.

Những sự việc trên đặt ra vấn đề, cẩn trọng trong cách hành xử, sử dụng dụng ý trong bài hát của các nghệ sĩ. Bởi mối quan hệ giữa âm nhạc và cuộc sống, đời tư nghệ sĩ ít nhiều có sự liên quan. Chính vì thế, âm nhạc đòi hỏi sự sáng tạo, nhưng phải dựa trên sự khéo léo, tinh tế và cẩn trọng, chứ không thể phóng túng, thể hiện bản ngã quá đà rồi lại nhận nhiều trái đắng.