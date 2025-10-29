Nhạc Việt hết thời câu view bằng ngôn từ phản cảm

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM có công văn "Đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa" hôm 24/10. Nội dung nêu rõ những lo ngại về đời sống âm nhạc của nhiều ca sĩ, rapper trẻ. Những ca khúc xuất hiện trên mạng xã hội có chứa từ ngữ nhạy cảm, thiếu chuẩn mực, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ và đi ngược thuần phong mỹ tục.

Công văn nhắc đến các tên tuổi như Jack, Bình Gold, Andree, GDucky, Hoàng Tôn... Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã vào cuộc thẩm định và xác định một số sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, cần xử lý nghiêm.

Nghệ sĩ dùng chiêu sốc để nổi loạn

Rapper Bình Gold là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng xây dựng hình ảnh nổi loạn, gây sốc. Anh thường xuyên bị điểm mặt gọi tên vì nội dung bị cho là phản cảm, cổ xúy lối sống ăn chơi, khoe khoang vật chất. Trong chương trình Đối diện, Thời sự toàn cảnh và Góc nhìn văn hóa, nhiều MV của của Bình Gold bị gọi là “rác mạng", cần cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm soát chặt chẽ.