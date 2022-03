Nhạc Việt cũng có loạt MV tôn vinh phụ nữ cán mốc triệu view

Gái Độc Thân

Gái Độc Thân mang đến cho người nghe giai điệu Pop/R&B được kết hợp với chất liệu nhạc Latin. Sản phẩm mang tinh thần tự tin, tự chủ, tích cực của người phụ nữ hiện đại, đồng thời là những giá trị mà nữ rapper tlinh đang theo đuổi.

MV Gái Độc Thân

Ca khúc cũng chính là cảm hứng và lời nhắn nhủ tlinh muốn gửi gắm cho tất cả chị em phụ nữ, với mong muốn họ tự tin vào bản thân và cá tính riêng của mình, bởi độc thân là một lựa chọn tự lập của phụ nữ hiện đại.