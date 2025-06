Nhạc Việt ảm đạm, MV của Đàm Vĩnh Hưng view lẹt đẹt

Trái ngược với sự trầm lắng của thị trường đơn lẻ, chương trình âm nhạc Em xinh say hi, quy tụ 30 nghệ sĩ trẻ, đang cho thấy tín hiệu tích cực và hứa hẹn trở thành “cú hích” mới cho Vpop hè 2025.

Không chỉ MV chủ đề, các sân khấu trong tập 1 của chương trình cũng nhanh chóng tạo hiệu ứng. Màn trình diễn Đã xinh lại còn thông minh, AAA… đều lọt vào top trending chỉ sau 15 giờ phát sóng, giữ vị trí lần lượt là thứ 10 và thứ 7. Thành công này đến từ sự đầu tư bài bản về hình ảnh, vũ đạo, phong cách âm nhạc mang hơi hướm Y2K và Y3K - những xu hướng đang được khán giả trẻ ưa chuộng.

Em xinh say hi được xây dựng theo mô-típ của chương trình Anh trai say hi - hiện tượng mạng xã hội mùa hè năm 2024. Theo đó, các nghệ sĩ được chia đội và sản xuất nhạc hoàn toàn mới.

Với những sân khấu đạt hiệu ứng tốt, MV không khó lọt top trending, từ đó tạo nên làn sóng mới trong thị trường. Năm 2024, các show Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai từng tạo nên thế trận riêng, buộc nhiều nghệ sĩ độc lập phải cân nhắc thời điểm phát hành để tránh đụng độ.

Nếu duy trì được chất lượng sản phẩm và tần suất xuất hiện dày đặc, Em xinh say hi hoàn toàn có thể trở thành “chiến mã mùa hè” của nhạc Việt năm 2025. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ, phong cách tươi mới, hiện đại cùng chiến lược truyền thông đang giúp chương trình có những bước đi đầu tiên hiệu quả.