Nhạc tình cũ vang lên, Thiều Bảo Trâm bỏ đi trong khi tlinh 'tới bến'

Cụ thể, ngay khi giai điệu Giàu Vì Bạn Sang Vì Vợ vang lên, cô nàng đã bắt nhịp, rap theo lời của tình cũ MCK không trượt câu nào.

Your browser does not support the video tag.

tlinh quẩy nhạc tình cũ MCK cực bốc

Trước đó, tlinh từng tuyên bố sẽ "chia tay văn minh" sau khi kết thúc mối quan hệ với MCK, và hiện tại cô nàng đang chứng minh điều này rất rõ khi không ngần ngại nhắc đến tình cũ, thậm chí là hát và quẩy nhạc MCK.

Nhờ những khoảnh khắc thoải mái của tlinh, nhiều fan rap khẳng định được mối quan hệ của hai rapper đình đám tlinh và MCK sau chia tay vẫn rất tốt đẹp, đúng với tôn chỉ "chia tay văn minh" của cô nàng rapper Gen Z.