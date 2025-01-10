Nhạc sĩ Thế Hiển, tác giả của 'Nhánh lan rừng' qua đời

Theo thông tin từ phía gia đình, nhạc sĩ, NSND Thế Hiển đã qua đời ở tuổi 71 vào 21 giờ 30 phút tối 1-10 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển (1955-2025). Ảnh: TL

Trước đó, gia đình nhạc sĩ Thế Hiển thấy ông mệt nên đưa vào Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu vào chiều cùng ngày.

Vào tháng 7-2025, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cùng đoàn lãnh đạo đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe nhạc sĩ Thế Hiển tại Gò Vấp (cũ), TP.HCM.

Đây là hoạt động tiếp nối kế hoạch tổ chức thăm các văn nghệ sĩ tiêu biểu, những văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-5-2025).