Nhạc sĩ Phú Quang: Ba cuộc hôn nhân và tình yêu với người vợ cuối cùng

Thông tin nhạc sĩ Phú Quang qua đời lúc 8 giờ 45 sáng nay 8/12, tại Bệnh viện Việt - Xô (Hà Nội) sau thời gian lâm bệnh nặng khiến nhiều người thương tiếc.

Vợ nhạc sĩ, chị Trịnh Anh Thư vừa chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên Phú Quang cùng dòng trạng thái đau xót: "Em biết sống sao đây anh ơi! Em đã cố gắng từng ngày mà vẫn không giữ nổi anh bên mình. Anh yên lòng về nơi xa ấy nhé. Em nhớ và yêu anh nhiều lắm".

Trước tâm trạng của vợ nhạc sĩ Phú Quang, ai cũng bùi ngùi và gửi những lời động viên chia sẻ.

Chị Trịnh Anh Thư tiết lộ: "Khi con gái đi du học, có mỗi hai vợ chồng, đi đâu chúng tôi cũng như hình với bóng" (Ảnh: FBNV).

Trước đó, chị Trịnh Anh Thư nghẹn ngào khi chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Tôi rất thương anh Quang, chắc anh không nghĩ mình sẽ ốm nặng như thế này. Anh vẫn chỉ nghĩ mình đến bệnh viện điều trị đỡ bệnh rồi lại về như bao lần khác. Giữa vợ chồng tôi chưa nói một điều gì quá xa, chỉ nói đến việc chữa trị bệnh của anh thôi. Anh không nghĩ chuyến đi này có thể là chuyến đi cuối cùng…".