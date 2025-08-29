Nhạc sĩ Phạm Tuyên trao tặng bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng'

Nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của âm nhạc cách mạng Việt Nam, với gia tài đồ sộ khoảng 700 tác phẩm.

Sáng tác vào tối 28/4/1975, khi nghe tin quân ta tiến vào Sài Gòn, bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" được nhạc sĩ Phạm Tuyên hoàn thành trong vỏn vẹn 2 giờ.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhận cuốn sổ ghi bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên từ gia đình nhạc sĩ. (Ảnh: Thành Đạt)

Ca khúc được thu âm và phát sóng trong bản tin thời sự đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 30/4/1975, công bố chiến thắng lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.