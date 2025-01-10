Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển hôn mê nguy kịch

Nguồn tin riêng của phóng viên cho biết bệnh tình của nhạc sĩ, NSND Thế Hiển đột ngột trở nặng khiến ông hôn mê.

Nguồn tin cho biết tối 30/9, bệnh tình của nhạc sĩ, NSND Thế Hiển đột ngột diễn tiến xấu. Gia đình đưa ông nhập viện tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TPHCM).

"Chú hiện hôn mê rồi, sức khỏe yếu lắm, phải thở oxy để duy trì sự sống. Bác sĩ tiên lượng xấu, người thân cũng chuẩn bị tâm lý", người này nói với VietNamNet.  

Sau khi bị đột quỵ vào tháng 9/2024, sức khỏe Thế Hiển sa sút nhanh chóng. Ngoài đột quỵ, ông còn phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn não. 

Một năm nay, nhạc sĩ gạo cội không còn đi lại được, giọng khản đặc, nói chuyện khó khăn. Mọi sinh hoạt của ông đều phải nhờ người thân giúp.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Ngọc Sơn, nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung... đến thăm, xót xa khi thấy Thế Hiển "gầy rộc, cơ thể chỉ còn da bọc xương".

554825141_4121978118064208_4074248916847742950_n.jpg
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đến thăm nhạc sĩ, NSND Thế Hiển tại nhà riêng hôm 25/9. Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển tên đầy đủ là Lại Thế Hiển, sinh năm 1955 tại Sài Gòn, quê gốc Nam Định.

Năm 1977, ông theo học chương trình trung cấp thanh nhạc, sau đó hoạt động với vai trò diễn viên hát tại Đoàn ca múa nhạc Bông Sen.

Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, tác phẩm đầu tay mang tên Khi bong bóng bay được khán giả đón nhận.

Từ đó đến nay, tên tuổi Thế Hiển gắn với hàng chục bài hit thuộc nhiều thể loại như: Nhánh lan rừng, Hát về anh, Tóc em đuôi gà, Cho dù có đi nơi đâu, Đợi chờ trong cơn mưa, Dấu chấm hỏi, Nhong nhong nhong, Hoàng hôn màu tím, Vượt lên chính mình...

Cả sự nghiệp, ông viết khoảng 250 bài, đã phổ biến khoảng 150 bài và chưa định dừng lại. Tiền bản quyền giúp ông sống tốt, không phiền con cháu. 

Thế Hiển được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho vai trò diễn viên hát vào năm 2012. Tháng 3 vừa qua, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

