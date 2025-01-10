Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển hôn mê nguy kịch

Nguồn tin cho biết tối 30/9, bệnh tình của nhạc sĩ, NSND Thế Hiển đột ngột diễn tiến xấu. Gia đình đưa ông nhập viện tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TPHCM).

"Chú hiện hôn mê rồi, sức khỏe yếu lắm, phải thở oxy để duy trì sự sống. Bác sĩ tiên lượng xấu, người thân cũng chuẩn bị tâm lý", người này nói với VietNamNet.

Sau khi bị đột quỵ vào tháng 9/2024, sức khỏe Thế Hiển sa sút nhanh chóng. Ngoài đột quỵ, ông còn phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn não.