Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả ca khúc 'Bài thánh ca buồn' đột ngột qua đời

Theo thông tin từ phía gia đình, nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả của ca khúc nổi tiếng Bài thánh ca buồnđã qua đời ở tuổi 82 vào 17 giờ 30 phút chiều ngày 24-9 vì nhồi máu cơ tim.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (1944-2025). Ảnh: T.Thịnh

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào Nam và sinh sống tại TP Đà Lạt.

Ông có năng khiếu về âm nhạc, được gia đình cho học nhạc từ thuở nhỏ và chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, harmonica, piano...

Ông tham gia Ban Thiếu nhi của Đài Phát thanh Đà Lạt và giành giải Nhất đơn ca thiếu nhi của Đài khi mới tròn 12 tuổi.