Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng - tác giả ca khúc 'Thời hoa đỏ' qua đời

Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, gia đình nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng cho biết ông qua đời lúc 5h sáng nay tại nhà riêng, sau cơn đột quỵ. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giới âm nhạc và khán giả.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sinh năm 1942 tại Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Từ nhỏ, ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc và sớm theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Trước khi trở thành nhạc sĩ, ông từng là nhạc công của Đoàn Chèo Trung ương, tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội và đồng bào trên tuyến lửa Trường Sơn, cũng như trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước.